遭指隨意傾倒污泥 南市環保局：作業合法進行
網路媒體報導，台南市政府環保局隨意傾倒棄置污泥，環保局今天表示，相關作業都在合法機關用地進行，但工作人員未穿戴安全裝備，將一律懲處。
網路媒體報導指稱，市府環保局隨意傾倒棄置污泥，環保局今天發布新聞稿否認，環保局表示，所有作業都在合法機關用地進行，未違規回填或違反相關程序。
環保局指出，台南每月清出溝渠污泥約480公噸，先傾倒至污泥池沉澱，再挖出曬乾及垃圾分類，可燃性垃圾送到焚化廠焚化，回收物進行資源回收，曬乾污泥送往掩埋場掩埋；作業地點全是合法機關用地，報導內容已對清潔人員造成傷害，將蒐集資料提出告訴。
至於現場人員未穿戴安全裝備，環保局表示，將全面檢討及加強安全培訓，依規定懲處，精進作業流程。
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