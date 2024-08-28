快訊

談中信金公開收購新光金 總座高麗雪提九大聲明強調絕非偷襲

史上第4次！珊珊颱風進逼 日本氣象廳罕發最高級別「颱風特別警報」

付出代價甚高...京華城容積率變更爆爭議 威京集團痛陳三原因

嘉市光織影舞9/14登場 中秋節安排優人神鼓

中央社／ 嘉義市28日電

嘉義市「2024光織影舞」9月14日將在北香湖公園登場，除了8處光影藝術展區外，首次在北香湖上搭設大型舞台，如城市戶外藝術展場，開幕及中秋節安排優人神鼓等團體演出。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，今年光織影舞活動首次在湖上搭設大型舞台，9月14日晚上開幕邀請「即將成真火舞團」以及大同國小黑光劇在舞台演出。

張婉芬表示，「2024光織影舞」活動，從9月14日至29日晚間6時至10時在北香湖公園展開，活動期間適逢中秋節，當天9月17日晚上特別邀請享譽國際的表演藝術團體優人神鼓，在湖中的大型舞台演出。另外活動期間各假日晚上在舞台安排特技、馬戲及LED等光影表演。

2024光織影舞也規劃「花影市集」，張婉芬說，活動期間自下午4時起，現場將有超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品參與。

嘉義市觀光新聞處表示，「2024光織影舞」活動資訊將於「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁及IG粉絲專頁公布。

中秋節 嘉義 舞台

延伸閱讀

嘉市光織影舞迎中秋 神鼓、火舞躍香湖震憾演出

中秋節烤肉退流行？他懷念小時候連烤好幾天 網揭現實：早轉移陣地

搶攻中秋節商機 台中業者主打蛋黃酥及燒烤組合

中秋節到谷關泡湯 參山處9月1日起住宿谷關送50萬元消費券

相關新聞

「大哥牌」月餅一顆不到30元 民眾搶訂3.2萬顆

雲林第二監獄13年前成立「雲饌坊」，以手工蛋捲一舉成名，在網路有「大哥牌」蛋捲之稱，每年中秋「雲饌坊」應景推出月餅，因價...

南市騎樓自治條例草案 能否停汽車市府、議會版本不同

台南市騎樓亂象多包括機車久停、報廢車長期放置、堆放招牌雜物等，台南警方今年取締騎樓違停逾7千件，台南市議會要求制訂騎樓管...

美館、南市博完成任務送超限量吊飾

「我們從河而來：流域千年．文化共筆」特展自7月9日開展迄今未滿2個月，已突破5萬5,000人次參觀，27日除了「看展門票一加一」優惠外，重磅推出完成指定任務加贈超限量吊飾活動。 臺南市文化局介紹，此

嘉義鹿草焚化廠游泳池轉型健康生活館 拚10月完工啟用

嘉義縣鹿草焚化廠營運至今20餘年，是嘉義縣主要的垃圾處理設施，去年12月整備升級，打造全台首座固定式巨大垃圾破碎機，也以...

台南米其林指南掛零 觀旅局推美食巡迴展「城市食力」

被譽為美食之都的台南在今年度米其林指南仍掛零，遭部分網友質疑台南美食之都的名號，不過也有許多在地人感到「慶幸」，對此，台...

嘉市府跨局處合作！重現東門派出所天際線 優化文化基地

嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，包括電信控制箱遷移、電纜線下地、設施帶配置優化、道路刨鋪及畫設標線型...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。