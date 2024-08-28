嘉市光織影舞9/14登場 中秋節安排優人神鼓

嘉義市「2024光織影舞」9月14日將在北香湖公園登場，除了8處光影藝術展區外，首次在北香湖上搭設大型舞台，如城市戶外藝術展場，開幕及中秋節安排優人神鼓等團體演出。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬今天告訴中央社記者，今年光織影舞活動首次在湖上搭設大型舞台，9月14日晚上開幕邀請「即將成真火舞團」以及大同國小黑光劇在舞台演出。

張婉芬表示，「2024光織影舞」活動，從9月14日至29日晚間6時至10時在北香湖公園展開，活動期間適逢中秋節，當天9月17日晚上特別邀請享譽國際的表演藝術團體優人神鼓，在湖中的大型舞台演出。另外活動期間各假日晚上在舞台安排特技、馬戲及LED等光影表演。

2024光織影舞也規劃「花影市集」，張婉芬說，活動期間自下午4時起，現場將有超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品參與。

嘉義市觀光新聞處表示，「2024光織影舞」活動資訊將於「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁及IG粉絲專頁公布。