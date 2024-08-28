嘉義鹿草焚化廠游泳池轉型健康生活館 拚10月完工啟用

嘉義縣鹿草焚化廠營運至今20餘年，是嘉義縣主要的垃圾處理設施，去年12月整備升級，打造全台首座固定式巨大垃圾破碎機，也以促參模式整合周遭游泳池及荷苞嶼生態園區，將打造「嘉義縣健康生活館」，縣長翁章梁今到焚化廠視察工程進度，預計今年10月完工。

環保局表示，鹿草室內溫水游泳池是焚化廠回饋設施，內部設施豐富，擁有25公尺訓練水道，也有兒童池、按摩池、水療池、蒸汽室、韻律教室與烤箱等設備，縣府這次將游泳池與焚化廠等設施一併更新，游泳池主體工程去年9月21日起開始施工，預計今年10月完工。

環保局長張輝川說，游泳池設備、淨水系統全面更新，還新增全身性阻力運動空間、多功能韻律教室、健身房、開放式交誼廳等空間，提供民眾更好、更新的休閒設施，也整合全區CCTV安全監控系統、重新規畫外部景觀，後續將設置太陽能發電系統及公共藝術設置。