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嘉義鹿草焚化廠游泳池轉型健康生活館 拚10月完工啟用

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣鹿草焚化廠營運至今20餘年，是嘉義縣主要的垃圾處理設施，去年12月整備升級，打造全台首座固定式巨大垃圾破碎機，也以促參模式整合周遭游泳池及荷苞嶼生態園區，將打造「嘉義縣健康生活館」，縣長翁章梁今到焚化廠視察工程進度，預計今年10月完工。

環保局表示，鹿草室內溫水游泳池是焚化廠回饋設施，內部設施豐富，擁有25公尺訓練水道，也有兒童池、按摩池、水療池、蒸汽室、韻律教室與烤箱等設備，縣府這次將游泳池與焚化廠等設施一併更新，游泳池主體工程去年9月21日起開始施工，預計今年10月完工。

環保局長張輝川說，游泳池設備、淨水系統全面更新，還新增全身性阻力運動空間、多功能韻律教室、健身房、開放式交誼廳等空間，提供民眾更好、更新的休閒設施，也整合全區CCTV安全監控系統、重新規畫外部景觀，後續將設置太陽能發電系統及公共藝術設置。

翁章梁表示，鹿草焚化爐未來將轉型成為嘉義縣的「健康生活館」，整合周遭既有資源、更新設備，結合自然生態、資源永續打造環保園區，處理民生垃圾的同時也能保育環境，又提供運動休閒場合，讓焚化廠不再是鄰避設施，而是與鄉親生活親近的天然永續園區。

嘉義縣鹿草焚化廠游泳池將轉型為健康生活館，預計今年10月完工啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草焚化廠游泳池將轉型為健康生活館，預計今年10月完工啟用。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草焚化廠游泳池將轉型為健康生活館，縣長翁章梁今天視察工程進度達8成。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣鹿草焚化廠游泳池將轉型為健康生活館，縣長翁章梁今天視察工程進度達8成。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 游泳池 環保局長

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