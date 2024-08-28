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台南米其林指南掛零 觀旅局推美食巡迴展「城市食力」

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南在今年度米其林指南雖仍掛零，市長黃偉哲（中）今表示，雖感到有些遺憾，但今年適逢台南400，觀旅局也以「城市食力」為主題，推出觀光美食博覽會，相信屆時能讓民眾更進一步了解台南美食文化，大飽口福。記者萬于甄／攝影
台南在今年度米其林指南雖仍掛零，市長黃偉哲（中）今表示，雖感到有些遺憾，但今年適逢台南400，觀旅局也以「城市食力」為主題，推出觀光美食博覽會，相信屆時能讓民眾更進一步了解台南美食文化，大飽口福。記者萬于甄／攝影

被譽為美食之都的台南在今年度米其林指南仍掛零，遭部分網友質疑台南美食之都的名號，不過也有許多在地人感到「慶幸」，對此，台南市長黃偉哲今受訪時回應，台南未能摘星，雖有些壓抑，但仍尊重評審想法；今年適逢台南400，觀旅局以「城市食力」為主題，推出觀光美食博覽會，相信屆時能讓民眾更進一步了解台南美食文化，大飽口福。

黃偉哲說，台南庶民美食早已獲得大眾公認肯定，雖未能摘星有些小遺憾，不過米其林評審各有愛好，會尊重每個評審的想法，不過，台南雖在這方面受到「壓抑」、被另眼看待，但只要市民朋友、觀光客及老饕等能肯定才是最重要，台南美食已相當叫座，未來也會與餐廳業者努力往「叫好」邁進。

在地美食的深度與廣度造就台南成為美食之都，一個城市的發展脈落，可以從在地飲食文化入門，觀旅局為展示台南400年來的美食風華與未來展望，以「台南400城市食力」為主題，規畫6大亮點，同時打造移動式展場宣傳車，呈現台南37區不同的特色美食。

觀旅局說明，台南400城市食力的移動式展場宣傳車，以3D科技打造沉浸式五感體驗，搭配《食難忘・憶台南》7位名廚的美食紀錄影片，讓民眾感受台南山海美景與美食的魅力，9月1日從安平區出發，將巡迴台南37個行政區，搭配《藏飽美食市集》，讓民眾邊吃邊玩邊認識台南。

此外，活動也安排數條《台南400美食遊程》，帶領遊客認識當地物產、欣賞並品嚐美食職人料理；《台南400味》則募集多項熱搜推薦美食，觀旅局最後將匯集《台南400美食遊程》與《台南400味》推出《台南400美食遊程電子書》。年終壓軸登場則是匯聚圓滿的《臺南400盛宴》。

觀旅局表示，台南400城市食力-美食巡迴展覽將為期4個月，內容豐富多元，而10月11日至10月14日也將在大台南會展中心舉辦「觀光美食博覽會」，呈現台南美食歷史脈絡及各大美食店家，歡迎民眾屆時來一趟美食巡禮，詳情可洽「台南400-城市食力」或市府觀旅局官網查詢。

台南400城市食力-美食巡迴展覽將為期4個月，內容豐富多元，規畫6大亮點，同時打造移動式展場宣傳車，呈現台南37區不同的特色美食。記者萬于甄／攝影
台南400城市食力-美食巡迴展覽將為期4個月，內容豐富多元，規畫6大亮點，同時打造移動式展場宣傳車，呈現台南37區不同的特色美食。記者萬于甄／攝影
台南400城市食力-美食巡迴展覽將為期4個月，內容豐富多元，規畫6大亮點，同時打造移動式展場宣傳車，呈現台南37區不同的特色美食。記者萬于甄／攝影
台南400城市食力-美食巡迴展覽將為期4個月，內容豐富多元，規畫6大亮點，同時打造移動式展場宣傳車，呈現台南37區不同的特色美食。記者萬于甄／攝影

美食 黃偉哲

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