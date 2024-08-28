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嘉市府跨局處合作！重現東門派出所天際線 優化文化基地

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府推動東門派出所文化基地周邊動線優化計畫，圖為優化前後對照圖。圖／翻攝畫面
嘉義市政府推動東門派出所文化基地周邊動線優化計畫，圖為優化前後對照圖。圖／翻攝畫面

嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，包括電信控制箱遷移、電纜線下地、設施帶配置優化、道路刨鋪及畫設標線型人行道等工程，計畫於日完成，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀，提供安全舒適參觀動線。

市府工務處表示，工務處協調整合管線單位，新增地下管線659公尺、拆除電桿3支、拆除架空線393公尺，完工後恢復美麗天際線；交通處配合於路面刨鋪後劃設標線型人行道，施工期間市府持續與鄰近店家雙向溝通說明，請店家配合將道路範圍內之固定式及移動式佔用物移除，使整體街道整齊美觀，計畫於8 月13日完成，為百年文化與歷史的空間，打造友善、安全、舒適之人行環境。

嘉義市東門派出所文化基地位於公明路與共和路口，位處早期商業鼎盛的「東門町」，而東門派出所興建在1923年（大正12年），1930年因大地震倒塌後重建為現在的規模，是重要的木構造歷史建物，在2010年經市府文化局依照《文化資產保存法》將東門派出所登錄為歷史建築，並由嘉義市警察局自2017年底開始展開東門派出所的歷史建築修復工程，希望藉由保存與再生，延續世代之間的歷史記憶，期間歷經施工挖掘發現清代龍王廟遺跡，為保全遺跡而克服重重困難，終於在去年11月竣工，華麗轉生「東門派出所文化基地」，也推動歷史場域活化再利用，作為城市文化的核心基地。

嘉義市東門派出所文化基地位於公明路與共和路口，位處早期商業鼎盛的「東門町」。記者李宗祐／攝影
嘉義市東門派出所文化基地位於公明路與共和路口，位處早期商業鼎盛的「東門町」。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀。圖／翻攝畫面
嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀。圖／翻攝畫面
嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀。圖／翻攝畫面
嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀。圖／翻攝畫面
嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀，提供安全舒適參觀動線。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府跨局處推動東門派出所文化基地周邊動線優化，重現東門派出所天際線，基地周邊的人行環境更加順暢、安全、美觀，提供安全舒適參觀動線。記者李宗祐／攝影
嘉義市東門派出所歷史建築修復工程，去年11月竣工，華麗轉生「東門派出所文化基地」。記者李宗祐／攝影
嘉義市東門派出所歷史建築修復工程，去年11月竣工，華麗轉生「東門派出所文化基地」。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府推動東門派出所文化基地周邊動線優化計畫，圖為優化前後對照圖。圖／翻攝畫面
嘉義市政府推動東門派出所文化基地周邊動線優化計畫，圖為優化前後對照圖。圖／翻攝畫面

人行道 嘉義 歷史建築

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