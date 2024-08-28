鄒族獵人監測黑熊有功 獲頒生態給付獎勵金

鄒族獵人湯志卿參與台灣黑熊生態服務給付計畫，今年3度在新高口巡守區域拍攝到黑熊畫面，顯示該區域黑熊族群非常活躍，獲林業署嘉義分署頒發新台幣5萬元生態給付獎勵金。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，輔導嘉義縣鄒族獵人協會執行113年度台灣黑熊生態服務給付計畫，於黑熊潛在棲地進行巡護及監測，頗有成效。

鄒族獵人協會成員湯志卿5月兩度在新高口巡守區域拍攝到黑熊，6月更拍攝到小熊的畫面，顯示該區域黑熊族群非常活躍，昨天頒發5萬元棲地監測獎勵金。

林業及自然保育署嘉義分署說，自112年開始於黑熊分布熱點區域推行台灣黑熊生態服務給付計畫，內容包括巡護監測及入侵自主通報，提供黑熊入侵通報獎勵及宣導部落黑熊誤捕無罪，鼓勵在地民眾參與黑熊保護。

參與巡守的部落社區，配合紅外線自動相機的架設，於巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以3次為限。另外，透過「生態服務給付」方案，提供「生態薪水」給協助維護瀕危物種棲地的居民，以降低人獸衝突。

林業及自然保育署嘉義分署也委託生態公司於阿里山至塔塔加地區架設40台相機進行黑熊族群監測，其中有20台拍攝到台灣黑熊，監測到的黑熊活動以日間為主，出現地點大多遠離部落社區與遊憩區，但少數個體相當接近台18線。拍攝的黑熊影像可提供黑熊族群數量分布、生態習性監測資訊。