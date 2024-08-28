展現台南食力 37區巡迴移動展9月1日啟動

2024台南建城400年，台南市長黃偉哲今天宣布「台南400城市食力-37區巡迴移動展」9月1日啟動，為期近4個月，同時開箱巡迴美食專車，也為10月登場的「觀光美食博覽會」暖身。

台南市政府以「城市食力」為主題，預定10月11日至14日在大台南會展中心舉辦觀光美食博覽會，展示大台南地區400年來美食風華與未來展望，先由37區巡迴移動展打頭陣，9月1日啟動，直到12月28日。

黃偉哲今天在「台南400城市食力-37區巡迴移動展」啟動記者會指出，巡迴美食專車推廣台南37區特色美食，結合在地產業活動及美食市集，讓人從食物原產地了解地方發展、文化及家鄉故事。

黃偉哲表示，城市發展脈絡可從飲食文化入門，飲食是台灣最令人驕傲代表文化之一，對台南人更有特殊意義及情感連結；台南400年飲食文化見證創造歷史，也融入日常，庶民美食已贏得市民、遊客及老饕肯定。

黃偉哲同時開箱移動展場宣傳車，這輛宣傳車以3D科技讓人在室內空間身臨其境，五感體驗沉浸於台南山海美景及美食魅力，9月1日至12月28日的週末，將巡迴台南市37個行政區，且配合重點產業活動，以「藏飽美食市集」邊吃邊玩認識台南。

此外，市府更拍攝美食紀錄影片「食難忘．憶台南」於巡迴車LED螢幕輪播，片中專訪台南7位名廚與飲食工作者，回味台南專屬記憶。

市府也規劃年終壓軸的「台南400盛宴」，請來總鋪師呈現各區美食，以在地特色食材融合傳統、創新料理技法，開發專屬「台南400」限定菜色，展現台南豐富多元的城市食力。