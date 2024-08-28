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嘉市光織影舞迎中秋 神鼓、火舞躍香湖震憾演出
嘉義市「2024光織影舞」即將於9月14日在北香湖公園展開，除了8處光影藝術展區外，火舞首度於北香湖上舞台演出，接著中秋節當天優人神鼓震憾登場；活動期間每天有超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品參與，市集設計宛如藝術花園，遊客在享受創意商品和美食的同時，也能體驗桃城深厚的文化底蘊和城市創意活力。
市府觀光新聞處長張婉芬表示，光織影舞活動今年首次在湖上搭設10x8公尺大型舞台，開幕表演活動將於9月14日晚上7點登場，邀請「即將成真火舞團」在湖上舞台演出，6位舞者融合現代舞、武術、原舞等不同元素，用火光編織與光影流動，形塑璀璨「光譜傳奇之桃城燈光」，象徵時間流轉與文化傳承，為活動揭開輝煌序幕。
當天晚上8點「彎月聚星」舞台，大同國小黑光劇表演「貓頭鷹與月亮」，融入國語、英語及原住民語歌曲，打造繪本夢境般音樂劇。
張婉芬表示，9月17日中秋夜晚上7點，邀請亞洲享譽國際的「優人神鼓」，12名「優人」躍上湖上舞台表演「遊歷時光」，以安定的鼓聲、靜謐的內在力量，引領觀眾於湖光月色中，進入夢幻又詩意的時光旅程。
活動期間各假日晚上8點在「彎月聚星」舞台規劃特技、馬戲及LED等光影精采表演，演出精采可期。
2024光織影舞「花影市集」，每天下午4點開始，超過60家特色店家、風格餐車、花藝植栽及手作文創商品參與。
觀光新聞處表示，「2024光織影舞」於9月14日至29日每日下午6點時至10點，在北香湖公園盛大展開，更多活動資訊將於「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁及IG粉絲專頁公布。
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