斗六精品文旦今品鑑 67名果農爭奪冠軍

雲林縣斗六市是國內文旦產地之一，因精準分級，在市場上有魚翅文旦、精品文旦美譽，市公所今天舉辦文旦品質評鑑比賽，吸引67位農民參賽，評審表示，今年受節氣較早影響，及文旦開花期遇到乾旱，成熟度、辭水較為不足，但整體甜度仍有13度以上，建議消費者選購文旦後，仍需放一至二周辭水再吃。

斗六文旦評鑑今天登場，今年共有67位農民參賽，每人繳交30箱文旦，隨機抽取2箱比賽，評審團隊由3名嘉義大學教授、農業部台南區農改場副研究員及農業部嘉義農試所助理研究員組成，經過嚴密的抽籤、分組、外觀(包括果品清潔、形狀、大小、色澤及整齊度、果皮粗細、有無病蟲害、有無腐爛等)、測試甜度到最後試吃，評估口感、酸甜度、入口後風味與肉質、種子數等多面項目評比，評審結果下午出爐。

評審長呂明雄教授表示，今年參賽文旦的外觀跟往年相比偏綠，明顯成熟度、辭水不足，可能跟開花期遇到乾旱有關，導致結果較慢，加上今年節氣較早，參賽文旦來不及充分辭水就上場參賽。

呂明雄表示，斗六文旦今年生長期雖不順，開花期遇到乾旱，生長後期又有颱風及大量雨水攪局，導致參賽文旦品質落差大，但整體甜度仍達13度以上，且往年常見的苦澀味，今年明顯改善，品質好的文旦可明顯感受到甘甜喉韻，回味無窮。