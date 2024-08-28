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雲林無特寵動物醫院 首辦特寵義診第一場次已秒殺額滿

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近年飼養特殊寵物蔚為風潮，如烏龜、鸚鵡等，若任意棄養，可能造成生態危機，圖為和尚鸚鵡。記者陳雅玲／攝影
近年飼養特殊寵物蔚為風潮，如烏龜、鸚鵡等，若任意棄養，可能造成生態危機，圖為和尚鸚鵡。記者陳雅玲／攝影

近年飼養蜥蜴、守宮、鸚鵡等特殊寵物蔚為風潮，但民眾飼養觀念不足，甚至隨意棄養，衍生生態危機，雲林縣政府將於9月12日在台大雲林分部舉辦特殊寵物飼養講座，因雲林無專看特寵動物醫院，當天將首度舉辦特寵義診，開放報名首日第一場次義診已額滿。

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠表示，近年飼養特殊寵物的人越來越多，但飼主不一定有正確照顧觀念，因此棄養事件頻傳，動輒造成生態危機，例如綠鬣蜥氾濫成災就是一例，雲林縣去年也發現民眾棄養的紅腿象龜。

為建立特寵飼主正確觀念，防疫所邀請羽森林野生動物醫院院長林依儒、獸醫師鍾小晴9月12日在台大雲林分部農業育成推廣中心鋤禾館，針對特寵舉辦2場特寵飼主講座。

陳建棠表示，雲林縣動物醫院有34家，但無專看特寵醫院，目前僅知兼看特寵的醫院有2家，都位於斗六，飼主若欲帶特寵就醫，必須到台中、嘉義等外縣市，因此講座當天下午將首次舉辦特寵義診，目前上午第一場講座、下午第一場次義診已報名額滿。

9月12日當天上午8時30分爬蟲基礎飼主講座，10時30分有天竺鼠、絨鼠、八齒鼠基礎飼主講座，下午1時至4時有3場次特寵義診，因場地關係及考量特寵環境緊迫考量，名額有限，額滿為止。民眾可報名參加講座或義診活動，報名至9月9日截止。

報名表單：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAcpuGgG8kPICBpCIiNAYVlsbh9uxyFqUmiKf0AQcd1ytCow/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0至

近年飼養特殊寵物蔚為風潮，衍生不少棄養事件，可能造成生態危機，圖為雲林縣動植物防疫所去年底發現被棄養的紅腿象龜。圖／雲林縣動植物防疫所提供
近年飼養特殊寵物蔚為風潮，衍生不少棄養事件，可能造成生態危機，圖為雲林縣動植物防疫所去年底發現被棄養的紅腿象龜。圖／雲林縣動植物防疫所提供

動物醫院 義診 雲林

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