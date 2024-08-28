擱淺貨輪管線漏油 緊急堵破口

舊名蘇菲亞號的阿諾倫貨輪上月底因凱米颱風擱淺在台南黃金海岸沙灘，遲未移除，前天有漏油情形，漁民憂慮汙染海洋生態，尤其附近南區沿海是牡蠣重要養殖區；南市府等單位現勘研判是管線破裂，海水灌入導致漏油，將對業者至少開罰30萬元。交通部航港局則要求業者下周二前提出移除計畫，市府指出，會確保拆除時不造成汙染。

南市環保局長許仁澤說，先前有抽船內的發電機使用柴油，以及燃料油，研判目前漏油為機械的潤滑油，因船已老舊，管線破裂，加上輪機很髒，水灌進去把油花帶出來，已將破口堵起來防止滲漏，並建議靠海的船身裝設移動式監視器，全天候監控。

凱米颱風上月底襲台時強大風浪，造成3艘貨輪分別擱淺在台南黃金海岸、曾文溪及鹿耳門溪出海口，其中1千多公噸的阿諾倫號貨輪部分船身擱淺在沙灘上，反成了打卡景點，吸引民眾來拍照留念，不過也引發漁民擔心漏油，附近南區、安平區沿海是台南主要的牡蠣產區。

環保局在颱風離開後要求抽油，雖已完成，但前天發現有漏油情形，立即要求堵住破口、防止漏油。立委林俊憲與多名議員前天傍晚緊急邀中央和地方單位會勘，民代譴責相關單位的疏忽，也呼籲市府和航港局必須加強與漁會的合作，落實環境汙染防治監測。

南市區漁會總幹事林鈺昕說，擱淺貨輪已漏油，暫時堵住但難保不會再漏，應加強監控，不要讓油汙影響未來牡蠣養殖作業及漁民捕撈權益。

環保局水域及毒物管理科長翁崑沅說，有漏油並汙染事實，已依海洋汙染法防治法開單告發，業者至少罰鍰30萬元。航港局要求業者限期提出移除計畫，許仁澤也說，10月起就是牡蠣養殖季，為避免影響養蚵作業，原則上一切就定位後就拆除，而目前有部分船身在海面上，會要求先拆除船身上半部，然後把船拖離海面在陸地上拆除，以確保過程中不會有機艙髒汙、殘留潤滑油汙染海面。