審計列66缺失 嘉縣府：檢討責任

嘉義縣審計室審核嘉縣去年度總決算列66件缺失，其中大埔鄉汙水下水道工程、打造蒜頭糖廠蔗埕冰樂園、布袋轉運站新建工程，各因工期或招商延宕空轉多年，先期成本石沈大海，未盡職責且效能過低，昨表示將陳報監察院。對此，縣府指出，都將盡速辦理相關作業。

嘉縣審計室主任陳幸惠昨在議會臨時會報告說，大埔汙水下水道經費2億2077萬元，但縣府優先推動其他汙水下水道系統，使大埔主幹管竣工十多年未曾通水使用，且用戶接管、水資源回收中心等後續工程進度落後，主幹管長期閒置，管線已有劣化現象，增加額外修繕費用。

陳幸惠也說，蒜頭糖廠欲做蔗埕冰樂園，計畫經費3500萬元，因招商範圍、營運政策反覆，也欠缺投資效益，導致東倉庫修繕完4年招商未果，每年徒增租金支出；公路局核定布袋轉運站新建工程經費3785萬元，但選址決策反覆，且工程發包前未取得建造執照，延遲啟用期程。

縣府水利處回應，大埔汙水下水道工程去年10月開第1次審查會、今年3月第2次審查會、6月7日開第1次工作會議，廠商依審查意見修正設計成果報告，縣府本月13日核定成果報告函送國土管理署，將盡速發包工程。

縣府綜合規畫處指出，文化觀光局承辦的蔗埕冰樂園計畫本月12日辦理促參政策公告，等標期至10月11日，後續將依程序辦理審查作業，希望盡速完成招商，交由廠商進駐營運。

縣府建設處表示，布袋轉運站選址評估完成後，將盡速辦理設計作業，未來在發包類似工程之前，也會提前完成多目標使用計畫的申請，並督促建築師和施工廠商加快建照、開工申請，另檢討相關人員的責任。