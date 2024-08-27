台南市商會改選理事 王傑民背負與他的承諾投入參選

近年台南市經濟蓬勃發展，而代表百工百業的台南市商業總會即將改選理事長，現任市商會常務理事、物業業者王傑民，有意爭取下屆市商會理事長，挑戰現任理事長宋俊明，王傑民近期也宣布參選，而背後原因竟與已故前南市區漁會理事長林士傑的承諾，他也強調，會打完這場選戰。

林士傑命案發生迄今已逾50天，案情陷入膠著，警方目前仍積極查緝中，該起憾事發生後，震驚台南地方政、商界，而身為林士傑好友的王傑民想起，曾與林有過承諾，就是希望他能參選下屆市商會理事長，團結台南商界，因此選在商界百工百業代表聯誼會中宣布參選。

王傑民表示，基層公會在經營上相當困難，未來希望能提高各項福利，並串連各行各業、百工百業，攜手合作打造台南商界大聯盟，將市場做大，共創台南良好的經商環境，後續會一步一腳印深入基層公會，爭取大家支持，努力贏得這場選戰，為台南城市發展盡一份心力。