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台南市商會改選理事 王傑民背負與他的承諾投入參選

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市商業總會即將改選理事長，現任市商會常務理事、物業業者王傑民，有意爭取下屆市商會理事長，近期宣布參選，而背後原因竟是其與已故前南市區漁會理事長林士傑的承諾，他強調，會打完這場選戰。圖／民眾提供
台南市商業總會即將改選理事長，現任市商會常務理事、物業業者王傑民，有意爭取下屆市商會理事長，近期宣布參選，而背後原因竟是其與已故前南市區漁會理事長林士傑的承諾，他強調，會打完這場選戰。圖／民眾提供

近年台南市經濟蓬勃發展，而代表百工百業的台南市商業總會即將改選理事長，現任市商會常務理事、物業業者王傑民，有意爭取下屆市商會理事長，挑戰現任理事長宋俊明，王傑民近期也宣布參選，而背後原因竟與已故前南市區漁會理事長林士傑的承諾，他也強調，會打完這場選戰。

林士傑命案發生迄今已逾50天，案情陷入膠著，警方目前仍積極查緝中，該起憾事發生後，震驚台南地方政、商界，而身為林士傑好友的王傑民想起，曾與林有過承諾，就是希望他能參選下屆市商會理事長，團結台南商界，因此選在商界百工百業代表聯誼會中宣布參選。

王傑民表示，基層公會在經營上相當困難，未來希望能提高各項福利，並串連各行各業、百工百業，攜手合作打造台南商界大聯盟，將市場做大，共創台南良好的經商環境，後續會一步一腳印深入基層公會，爭取大家支持，努力贏得這場選戰，為台南城市發展盡一份心力。

他也提到，參與這場選舉，「是我與林士傑的承諾」，會背負這個承諾，打完這場選戰，讓商界的未來更好。聯誼會中，除可看見林士傑女兒、市議員林依婷全程陪同外，台南市長黃偉哲、南市議會議長邱莉莉、副議長林志展、市議員周嘉韋及南市百工百業代表也紛紛到場力挺。

現任南市商會常務理事王傑民宣布參選市商會下屆理事長，近期在百工百業代表聯誼會中爭取支持，獲得滿堂掌聲及凍蒜聲。圖／民眾提供
現任南市商會常務理事王傑民宣布參選市商會下屆理事長，近期在百工百業代表聯誼會中爭取支持，獲得滿堂掌聲及凍蒜聲。圖／民眾提供

林士傑 聯誼

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