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連日沒雨曾文水庫還天天放水？水利署：因上游進水不斷

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
連日沒大雨曾文水庫天天放水還是維持滿水位。圖／南部水資源分署提供
連日沒大雨曾文水庫天天放水還是維持滿水位。圖／南部水資源分署提供

最近不斷有颱風過而不入、台灣西南地區也多日沒大雨，但台南許多民眾還是連日收到曾文水庫洩洪通報，疑問是否通報有誤。水利署南區水資源分署表示，嘉南平原確實沒什麼雨，曾文水庫最近也的確每天放水、那是因嘉義上游集水區幾乎每天不斷進水，目前水庫維持每秒50立方公尺放水量不會對下游造成傷害，接到通報的民眾不必擔心。

南水分署指出，國家災害防治科技中心只要水庫有洩洪或放水，不論水量大小都會發出通知可能受影響的民眾的訊息，目前的做法是出水量與進水量打平，有進多少水才放多少，因為集水區每天都下雨進水，但水量有限，目前的做法是要讓蓄水保持在滿庫狀態，二期稻作也能順利灌溉。

南水分署副分署長林玉祥指出，如果久沒下雨，集水區的土壤會吸收大量剛下的雨水，而最近一個多月曾文水庫上游雨勢幾乎沒有斷過，集水區土壤飽含水分，下的雨水沒被土壤吸收能夠大量進到水庫，昨天上游阿里山下4.9毫米雨水，估計就可能進水200百萬噸，淡水分署會隨時監控、進一定的水量就會放水。

曾文水庫直到7月中蓄水率一直勉強在50%上下徘徊，沒想到凱米颱風一天進水就飆升到74%，8月1日達到100%，然後一路維持到今天將近一個月，颱風離開後到現在也幾乎是天天放水。

南水分署統計，1日到昨天累計下雨338毫米，進水超過1.4億立方公尺，現在曾文水庫水位229.47公尺，已高過九月份滿水位標準229公尺。因為上游又持續下雨進水，水位一直接近230公尺，因而配合進水量，持續將水經發電系統放到烏山頭水庫、供應二期稻作灌溉。

凱米颱風 曾文水庫 雨水

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