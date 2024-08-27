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落實自殺防治 南市府首度招募珍愛生命巡守隊

中央社／ 台南27日電

台南市長黃偉哲今天宣誓「珍愛生命．全民守護」，落實自殺防治；市府也首度招募27隊「珍愛生命巡守隊」，擔任自殺防治守門人。

黃偉哲及市府各局處首長、各公會代表及業者等人，今天共同宣誓「珍愛生命．全民守護」，期盼透過各網絡間緊密合作，提供更完善心理及社會資源，適時接住每一名身處困境民眾，降低遺憾事件發生。

黃偉哲表示，落實自殺防治，人人有責，生命需要關懷珍愛，市民應時常關心身邊有情緒困擾及生活不如意的親友，有時一個簡單問候、關心動作，都有可能改變對方人生。

黃偉哲說，預防勝於治療，傾聽與協助是自殺防治的重要關鍵，早期發現可能的求救訊息，即時給予對方鼓勵及資源協助，才能減少不幸及遺憾發生。

台南市政府新聞稿指出，民國112年台南市有318人因自殺結束生命，其中溺水人數有增加趨勢，110年19人，111年43人，112年49人，因此市府今年擴大結合釣客、水域周邊店家及遊客共同擔任自殺防治守門人，首度招募27隊「珍愛生命巡守隊」，持續招募中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

黃偉哲

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