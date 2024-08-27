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北港「暗街仔」工藝坊重新開館 重新點亮巷弄文化之燈

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影

雲林北港工藝坊位於古鎮的「暗街仔」，已有60年歷史，保有罕見的甕牆，是北港巷弄文化的重要據點，老建築失修漏水，去年3月休館，使巷弄風華逐漸失色，經縣府整修完工今天重新開張，特邀集30名在地藝師舉辦「工藝復興展」，藝師欣喜「入厝」期待工藝坊重新點亮北港巷弄旅遊風貌。

北港工藝坊起源於清道光年間，郊商顏謙源祖先於「暗街仔」興建的宅邸，利用壓艙酒甕築成甕牆，後來成為北港稅捐處宿舍，1999年甕牆大地震倒塌，但基座完好無缺，雲林縣傳統工藝協會前理事長的剪粘傳大師許哲彥與北港合和會修復，使工藝坊重現老風貌。

甕牆和老宅重修後配合縣府老街再造計畫，由北港地方文史人士進駐維管，並開辦前所未有的巷弄燈會，充滿古早味的老街巷思古幽情，走進街巷宛如置身東洋街町，深受遊客喜愛，成熱門打卡景點，燈節更是人擠人，展現古燈節風情，頓成雲林人氣景點。

工藝坊經常性的藝展，宛如小型文化中心，藝師文人匯聚琴棋書畫，增添老街巷人文書香，共和街、安和街串起「暗街仔」文化，連結三級古蹟義民廟，成為朝天宮週邊精典遊程，工藝坊因漏水失修，去年3月休館，使巷弄略漸失色，縣府重修終在今天重新開館。

傳統工藝協會理事長陳明洲及30名雲林玫寶藝師重返舊地展出，格外喜悅。文觀處長陳璧君表示，感謝雲林傳統工藝文創產業發展協會承攬工藝坊營管和展覽，藝師團聚工藝坊重啟新的篇章，期待工藝坊持續扮演文創基地角色，強化互動式藝展，傳承工藝。

工藝協會總幹事蔡享潤指出，工藝坊將持續開藝展，詳情可上北港工藝坊臉書，近期文觀處也將有一系列藝術宅急便藝術下鄉活動，相關資訊可追蹤慢遊雲林app或文觀處臉書專頁。

北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影
北港工藝坊開創的巷弄燈會，濃濃的古早燈節風情，每年燈節成千上萬遊客，展現街巷文化魅力。記者蔡維斌／翻攝
北港工藝坊開創的巷弄燈會，濃濃的古早燈節風情，每年燈節成千上萬遊客，展現街巷文化魅力。記者蔡維斌／翻攝
北港工藝坊開創的巷弄燈會，濃濃的古早燈節風情，每年燈節成千上萬遊客，展現街巷文化魅力。記者蔡維斌／翻攝
北港工藝坊開創的巷弄燈會，濃濃的古早燈節風情，每年燈節成千上萬遊客，展現街巷文化魅力。記者蔡維斌／翻攝
北港工藝坊開創的巷弄燈會，濃濃的古早燈節風情，每年燈節成千上萬遊客，展現街巷文化魅力。記者蔡維斌／翻攝
北港工藝坊開創的巷弄燈會，濃濃的古早燈節風情，每年燈節成千上萬遊客，展現街巷文化魅力。記者蔡維斌／翻攝
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影
北港工藝館今天重新開館，30位藝師開展慶祝，北港古鎮巷弄風華將重現。記者蔡維斌／攝影

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