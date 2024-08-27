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台南啟動珍愛生命巡守隊 強化水域生命安全

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市衛生局推出「珍愛生命關懷包」，除有關懷信外，也提供求助專線、紓壓小物及檢測心情溫度筆等，設計輕巧，方便攜帶，希望能即時提供民眾關懷。記者萬于甄／攝影
台南市衛生局推出「珍愛生命關懷包」，除有關懷信外，也提供求助專線、紓壓小物及檢測心情溫度筆等，設計輕巧，方便攜帶，希望能即時提供民眾關懷。記者萬于甄／攝影

國內近年來自殺輕生案件頻傳，且透過水域結束生命者更有增加趨勢，台南衛生局為強化民眾心理健康，重視水域安全，今年透過守望相助巡守隊，招募「珍愛生命巡守隊」，共有27隊加入救命行列，今也由市長黃偉哲帶領各局處首長宣布啟動儀式，市府未來也會增加各大橋梁周邊的預防設施。

衛生局指出，台南去年共有318人因自殺而結束生命，其中以溺水結束生命2年來約增加3成，人數有增加趨勢，因此今年邀集社區守望相助巡守隊、水域周邊店家、釣客及遊客等，共同成為自殺防治守門人，同時推出「珍愛生命關懷包」，以輕巧方便攜帶的設計，希望即時提供民眾關懷。

黃偉哲表示，生命關懷是一個很嚴肅的課題，尤其生死往往是在一線之間、一念之間，希望市民朋友在做任何決定之前，能夠多思考1秒鐘，市府會共同努力加強生命教育；針對台南市轄內四草大橋、麻善大橋及西港大橋等各橋梁周邊，未來更會規畫增加防治落水設施。

為了阻止憾事發生，嘉義市政府今年在蘭潭環潭道路周邊建置「水域型智慧人形辨識系統」，透過科技偵測預防，對此，南市衛生局長李翠鳳則說，9月份預計會到嘉義市參訪該系統設備，進一步評估是否可運用在台南。

台南市政府強調，今年1至7月因自殺而結束生命相較去年同期已減少10人，目前全市共設置43處免費心理諮商駐點服務，衛福部8月起也提供15歲至45歲有心理諮商需求的民眾，每人3次免費的心理諮商，呼籲民眾可以多加利用。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

台南市衛生局為強化民眾心理健康，重視水域安全，今年透過守望相助巡守隊招募「珍愛生命巡守隊」，今由市長黃偉哲（前排右四）帶領各局處首長宣布啟動儀式。記者萬于甄／攝影
台南市衛生局為強化民眾心理健康，重視水域安全，今年透過守望相助巡守隊招募「珍愛生命巡守隊」，今由市長黃偉哲（前排右四）帶領各局處首長宣布啟動儀式。記者萬于甄／攝影

台南 衛生局

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