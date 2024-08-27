台南台語月9/7起跑 復古派對市集讓台語融入日常

台南市副市長葉澤山今天宣布，2024年台南台語月9月7日起跑，為期16天，以「台語起磅」為主題，規劃「開幕復古派對市集」等五大系列逾20場活動，讓台語融入日常。

葉澤山今天在2024台南台語月宣告記者會指出，台南作為台灣文化重鎮，推廣保存台語文化責無旁貸，持續透過各類型母語推廣活動，讓民眾了解關心母語保存與傳承。

葉澤山表示，台南台語月今年邁入第6年，也是全台第一個以「語言文化」為主題的藝文活動；今年主題是「台語起磅（khí-pōng）」，透過系列活動規劃，帶領民眾從生活議題出發，讓台語融入日常，展現台語多樣風貌與應用。

台南市政府新聞稿指出，「起磅」指的是磅秤秤桿因重物而上揚的情境，也形容車輛或機械發動運行，引申為事物和活動開始及其他有趣意涵，這是台語的魅力，也希望台語文化隨著活動再度起磅，蓬勃發展。

今年台南台語月規劃開幕復古派對市集、智識學堂、市井潮語、行入台南舊光景、棒球哇咧獅等五大系列逾20場活動，帶出台語在台南的豐富生命力。

此外，今年適逢王育德100週年冥誕，市府文化局和國立成功大學台灣語文測驗中心等單位合作將舉辦「2024年紀念王育德博士國際研討會」，紀念王育德在台語領域的卓越貢獻。