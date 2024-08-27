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華山基金會為孤老夫妻辦沒辦過的婚禮 呼籲重視孤老困境
許多相守一輩子的老人家，早年種種因素無法舉辦婚禮。台南華山基金會今天為玉井區、安定區兩對七、八十歲老老照顧夫妻舉辦「愛老人中秋餐會暨長輩婚禮」。老人家穿上婚紗、走上紅毯，讓與會的所有來賓及長輩們一起為他們忠貞不移的愛情做見證及祝福。
居住玉井區張阿公與鄧阿嬤，兩人相差10歲，原本一生只想平淡安穩生活，卻接連遭逢老天爺的巨大考驗，結縭近50年的他們，共同走過三次喪子之痛。而今阿公已近失能，阿嬤獨自承擔照顧壓力，這一回能有機會穿上婚紗，從開始的害羞卻步到後來的欣喜接受，一點一滴溫暖在心頭。婚禮也由會場喜粵樓董事長陳明琨擔任證婚人，與在場眾人給予祝福，期望學習長輩的人生智慧。
餐會現場還有義剪、推拿、護理等團隊到場為孤居老闆家服務，水月舞坊開場表演肚皮舞炒熱氣氛，溫度婚禮樂團、南台科大青銀「在地智慧自在不老力USR團隊」輪番演出。華山基金會表示，熱鬧氣氛也讓平常總是愁眉不展的阿公阿嬤們，展開歡樂笑容。
華山基金會表示，台南B(原台南縣)服務區域偏鄉居多、資源始終匱乏，現正舉辦「2024愛老人 中秋亮起來」公益活動，邀請大家加入失依、失能、失智（三失)長輩關懷行列，認助中秋關懷禮，每份380元，攜手伴孤老度過溫馨圓滿的中秋節。愛心專線：(06)205-4971林小姐，歡迎索取信用卡授權書或查詢其他捐款方式。勸募字號：113愛老人衛部救字第1121364711號，基金會按月將專案款項匯入勸募指定帳號。
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