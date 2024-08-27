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南市環局推好康 綠色消費抽價值1萬元百萬綠點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推出「淨零碳大吉」活動，到指定綠色商店購買環保標章商品，就有機會得到價值1萬元的百萬綠點。圖／南市環保局提供
台南市環保局推出「淨零碳大吉」活動，到指定綠色商店購買環保標章商品，就有機會得到價值1萬元的百萬綠點。圖／南市環保局提供

台南市環保局為提高市民對環保標章商品的認識，鼓勵大家將綠色生活融入日常推出「淨零碳大吉」活動，８月２９日至10月15日期間至指定綠色商店購買環保標章商品，就有機會得到價值1萬元的百萬綠點，買越多獲獎機會越大。

這些指定的綠色商店有家樂福仁德店、中華店、中正店、安平店、新仁店、新營店，大潤發台南店、佳里店，國軍福利社台南站、二空站，台塩生技健康店及愛買等店家。

環保局指出，面對氣候變遷的挑戰，實現淨零減碳刻不容緩，綠色消費是達成淨零綠生活的一環。環保標章產品符合「可回收、低汙染、省資源」的環保理念，環境部頒發標章給每類產品中環境表現最優良的前20%至30%，因此，民眾看到標章即可安心購買。

活動期間民眾至合作的綠色商店每購買1件環保標章商品就可獲得1張抽獎券，購買越多，中獎機會越大。當次消費滿500元的顧客可額外獲得環保標章體驗品1份（數量有限，送完為止）。詳細活動資訊請至環保局官網查詢（https://web.tainan.gov.tw/epb/-最新消息-訊息公告）。

環保局長許仁澤表示，全球環保意識的提升，越來越多企業和消費者願意支持環保標章認證商品，此次「淨零碳大吉」活動旨在提高市民對環保標章商品的認識，鼓勵大家將綠色生活融入日常，並透過綠色商店的優惠促銷，共同推動台南綠色經濟的發展。

台南市環保局推出「淨零碳大吉」活動，到指定綠色商店購買環保標章商品，就有機會得到價值1萬元的百萬綠點。圖／南市環保局提供
台南市環保局推出「淨零碳大吉」活動，到指定綠色商店購買環保標章商品，就有機會得到價值1萬元的百萬綠點。圖／南市環保局提供

淨零 環保局長 綠色消費

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