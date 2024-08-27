嘉義縣審計室列舉縣府66項缺失 重大3案將陳報監察院

嘉義縣審計室主任陳幸惠今在議會臨時會進行嘉義縣總決算審核報告，列舉縣府112年度共66件缺失，其中大埔鄉汙水下水道工程、蒜頭糖廠蔗埕冰樂園、布袋轉運站新建工程，因工期或招商延宕，計畫空轉多年，先期成本石沈大海，未盡職責且效能過低，將陳報監察院。

審計室報告指出，大埔鄉汙水下水道工程經費2億2077萬元，但因縣府優先推動其他汙水下水道系統，致使大埔主幹管竣工十多年未曾通水使用，且用戶接管及水資源回收中心等後續工程進度落後，主幹管長期閒置未發揮功效，管線已有劣化現象，增加額外修繕費用。

縣府水利處回應，大埔鄉汙水下水道工程去年10月23日召開第一次審查會，今年3月1日召開第二次審查會，6月7日召開第一次工作會議，廠商依據審查意見修正基設設計成果報告，並送審查委員確認完成，縣府8月13日核定成果報告函送國土管理署，將盡速發包工程。

審計室也指出，蔗埕冰樂園計畫經費3500萬元，因招商範圍及營運政策反覆，招商主軸侷限冰品欠缺投資效益，修繕東倉庫後4年招商未果，每年徒增租金支出，雖去年12月以數位部經費，短期將東5倉庫作為嘉義縣文化科技創新基地案使用，仍無法達到計畫預期效益。

縣府綜合規畫處表示，蔗埕冰樂園計畫由文化觀光局承辦，已於今年8月12日辦理促參政策公告，等標期至同年10月11日，後續將依程序辦理審查作業，希冀盡速完成招商作業，交由營運廠商進駐營運。

審計室另指出，公路局核定布袋轉運站新建工程經費3785萬元，由縣府辦理新建工程，但規畫期間選址決策反覆，從布袋鎮民代表會辦公廳舍預定地改為海中鑫旁公有停車場，又評估民眾實際轉程需求再次改回原址，且工程發包前未取得建造執照，延遲轉運站啟用期程。