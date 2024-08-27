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2024台南台語月首度攜手職棒 結合比賽規畫台語互動

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
邁入第6年的台南台語月，今年將在9月7日登場，南市府文化局規畫5大系列主題，展現台語多樣風貌與應用，今由副市長葉澤山為活動暖身。圖／文化局提供
邁入第6年的台南台語月，今年將在9月7日登場，南市府文化局規畫5大系列主題，展現台語多樣風貌與應用，今由副市長葉澤山為活動暖身。圖／文化局提供

邁入第6年的台南台語月，今年將在9月7日登場，南市府文化局規畫5大系列主題，展現台語多樣風貌與應用，其中，「棒球哇咧獅」首度攜手在地職棒「統一7-ELEVEn獅」，9月19日球賽預計邀請金曲歌王謝銘祐開場，屆時球賽也會安排台語互動遊戲，邀請民眾共襄盛舉。

文化局指出，2024台南台語月以「開幕復古派對市集」、「智識學堂」、「市井潮語」、「行入臺南舊光景」及「棒球哇咧獅」等5大系列，規畫20場活動，9月7日將在吳園藝文中心辦理復古主題市集，為台南台語月揭開序幕，當晚則有開幕音樂會，邀請農村武裝青年、百合花樂團、蘭花刀、黃玠與王榆鈞等多組樂團。

此外，今年首度攜手在地職棒球隊「統一7-ELEVEn獅」，推出「棒球哇咧獅」聯名企畫，將在9月19日球賽當天，邀請金曲歌王謝銘祐開場演出，屆時也會結合比賽，規畫多項台語互動遊戲，也有機會聽見「台語」轉播賽事，當天入場觀賽更可獲得限量聯名紀念品。

台南市副市長葉澤山說，台南作為台灣文化重鎮，推廣與保存台語文化責無旁貸，因此持續透過各類型的母語推廣活動，讓民眾了解並關心母語的保存與傳承；台南台語月今年邁入第6年，主題以「台語起磅(khí-pōng)」為設定，希望帶領民眾從生活議題出發，讓台語融入日常。

文化局表示，2024台南台語月活動將從9月7日起至9月22日舉行，以城市走讀為主，帶出台語在台南的豐富生命力，邀請民眾一起響應，更多活動詳情，可洽「台南台語月」臉書官方粉絲專頁查詢。

台南 台語 文化局

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