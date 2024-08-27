觀光署民宿票選 嘉市府邀市民投票支持在地優質民宿

交通部觀光署舉辦「金質好客民宿」人氣票選活動，嘉義市有五柳園民宿、淌淌時光、小小逐月坊、家暖暖及回朔民宿等5家民宿參選，市府邀請民眾踴躍投票，支持嘉義市在地優質好客民宿。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，市府於2020年12月25日公告「具人文或歷史風貌之相關區域」，民眾得依規定於區域內申請經營民宿，迄今街區內已有17家、全市共18家合法民宿，市府也自2022年起推動旅宿輔導計畫，委託專業團隊辦理各式課程、參訪及交流，全面提升嘉義市旅宿品質，並輔導業者申請好客民宿認證，目前已有9家業者獲得好客民宿認證。

張婉芬表示，交通部觀光署舉辦「金質好客民宿票選」活動，嘉義市有5家業者參選，這5家都別具特色，五柳園民宿位在休閒農場內，旅客能在園區內親近大自然，讓身心靈獲得完全的放鬆；小小逐月坊位在市區巷弄，是嘉義少數的木造民宿之一，保留了嘉義市過去木都元素；家暖暖是嘉義市首間三合院民宿，民宿裡美麗的中庭和獨立空間，帶給旅客賓至如歸的感覺；淌淌時光及回朔民宿都是50年代的老屋重新翻修，保留台灣早期建築元素，適合想要回味古早味的客人。