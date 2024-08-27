郵局優惠配送文旦 麻豆31產銷班長代表1600多小農感謝

台南郵局優惠配送台南麻豆地區文旦，今天邀請麻豆農會果樹產銷班會31位班長代表1600多小農到場，感謝郵局協助地方農民行銷、配送，「以實際行動落實關懷在地農特產品」。

中華郵政經營策略副主委蔡文慶代表總公司表示，台南是台灣重要農特產區，很高興台南郵局能夠參與協助配送，全省35萬箱水果，其中台就超過24萬箱，會繼續參與下去。

台南郵局代理局長尤素珍表示，麻豆文旦是台南的驕傲、農特產品重要代表。台南郵局能夠在三到五天內配送到全台各地，為讓消費者都能享受到這份美味，協助推廣行銷創造農民附加價值，又配送提供優惠專案，穩定市場運費。

台南郵局表示，明天到9月11日每周日至周五8點30分到下午5點在「麻豆生鮮處理場」及「謝厝察紀安宮」設置駐點收寄服務，以遍布的郵政物流網絡將文旦送至各地消費者手中，讓麻豆文旦處處飄香。

台南市政府農業局副局長陳仲杰表示，全台柚子種植3900多公頃，百分之28在台南、其中麻豆種植841公頃，這裡不但是產量最多品質也最好。

麻豆農會總幹事孫慈敏表示，一般物流配送不但費用比郵局高，運送天數長、狀況耶比較不穩定，甚至貨運量大的時候就拒收。郵局在台南收件現在產地直接配送到各地，明天就能到台北，當然中秋節前後可能會較久，但還是比一般物流快，這樣對維護文旦的品質很有幫助。

柚子班長們表示，雖然今年的氣候對文旦種植帶來了不小而挑戰，在大家的努力下，文旦的品質依然保持在高水平。呼籲社會各界能夠多關注小農，支持在地農產。不僅能提升農民的收入，還能保護台灣農產品的多樣性與永續性。

郵局協助小農於i郵購網站專區上架麻豆文旦柚，每箱10台斤售價680元，即日起開放訂購至9月6日止，每銷售一箱捐贈10元幫助弱勢團體，歡迎訂購並利用i郵箱24小時寄取件服務，刷郵政

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