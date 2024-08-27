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貨輪擱淺台南黃金海岸 南市環保局採對策防漏油汙染
舊名蘇菲亞號的阿諾倫貨輪上月凱米颱風來襲，擱淺黃金海岸沙灘，由於船隻老舊，出現漏油情形，雖然破口已被堵住，南市環保局不敢輕忽，加強監控，若有違規就處罰。航港局已要求船公司下周二提移除計畫，環保局今表示，將要求先拆除上半部，然後拖吊到海灘上，拆除下半部，確保不會造成海洋汙染。
上月底凱米颱風來襲，強大風浪造成3餿貨輪分別擱淺在台南黃金海岸、曾文溪及鹿耳門溪出海口，其中1千多公噸的阿諾倫號貨輪因部分船身擱淺在沙灘上，反成了打卡景點，吸引民眾來此拍照留念，不過，也引發漁民憂慮，擔心漏油，汙染海洋生態。
環保局在颱風離開後，立即要求抽油，雖已完成抽油，但昨天發現有漏油情形，環保局立即要求堵住破口，防止漏油，立委林俊憲與多名議員也在昨天傍晚緊急邀集航港局、環保局、農業局、南市區漁會等單位會勘，林俊憲與議員除譴責相關單位的疏忽，並呼籲市府和航港局必須加強與漁會的合作，落實環境汙染防治監測，保障漁民權益。
環保局長許仁澤今天表示，之前所抽的是發電機使用的柴油，以及重油（燃料油），研判漏油的部分是機械的潤滑油，因船隻已老舊，管線破裂造成，加上輪機很髒，水灌進去，把油花帶出來，而有漏油情形，目前已將破口堵起來，防止滲漏，並建議在穿身靠海部分裝設移動式監視器，全天候監控，若有洩漏立即處理。
航港局已要求船公司下周二提出移除計畫，許仁澤說，因為10月起就是牡蠣養殖季，為避免影響養蚵作業，原則上一切就定位後拆除。因目前有部分船身在水上，為防拆除作業，油汙流入海洋，將要求先拆除船身上半部分，然後把船拖離海面，在陸地上拆除，以確保拆除過程中，不會有機艙髒汙及殘留潤滑油汙染海面。
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