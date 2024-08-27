嘉義市疊杯代表隊 全國賽獲7金佳績奪團體冠軍

嘉義市疊杯代表隊日前在民錦標賽中獲得7金、4銀、8銅等佳績，在特別組的團體賽，更獲得冠軍；育人國小校長楊家豪說，嘉義市代表隊是少數以特教學生和普通學生並重的隊伍，分別來自11所高國中小13名特教生、29名普通生，能和近700名來自14縣市同場競技，對學生而是很特別的經歷。

嘉義市競技疊杯運動代表隊在8月24日、25日台北市舉辦全民錦標賽中獲得7金、4銀、8銅、7項第四名、7項第五名、4項第六名、6項第七名、3項第八名、4項第九名、3項第10名，另外在特別組的團體賽，獲得冠軍。

嘉義市市長黃敏惠曾任中華台北特奧會理事長，重視特教學生運動權益，致力推動普特融合運動；市府教育處長郭添財深感競技疊杯運動能為特教生創造舞台，建立自信心，且這項運動可以讓普通生和特教生一起練習，一起比賽，透過融合運動，看見每個人的不一樣，卻也可以實現每個人都有追求夢想的權利。

郭添財表示，嘉義市以競技疊杯作為帶領特教孩子走出嘉義市，走向世界，透過參與高規格、高強度的賽事，為特教孩子搭起舞台譜寫精采生命故事。

獲得3項金牌的蔣采芹表示，這次比賽得到好名次，真的很開心，仍會再接再厲。一般組別3項銅牌的吳昱興說，這次各縣市的選手都很強，要繼續努力練習，才能讓自己變得更厲害。

育人國小辦理代表隊培訓已有4年，帶領選手參與過多場國內外賽事；主辦培訓的主任吳依純說，普特融合的嘉義市代表隊孩子們在賽場上的表現常常讓大家非常感動，這是支持繼續堅持下去的最大動力。