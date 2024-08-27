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下水道條例通過 雲縣違規排汙可罰5萬

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

配合全國公共汙水下水道普及化，雲林縣議會昨通過雲縣下水道管理自治條例，近期送內政部核定後公告實施，未來對各鄉鎮社區汙水排放的維護管理、裁處有明確規範。不過多名議員指出，新法涉及下水道土地維管問題等，應會勘後提出做法，好讓法規執行時減少民怨；縣府回應，會個別研議。

縣府水利處長許宏博說，下水道條例除訂定汙水、雨水下水道的不同規範，也明確界定縣府、公所的分工及權責，汙水部分全屬縣府權責，至於雨水下水道則由縣府規畫，公所負責興建、維管。

許宏博也說，汙水下水道禁止占用、毀損，更嚴禁排放汽油溶劑、廚餘、固體物質或放射性物質，違者可處1萬至5萬元、並可連續罰至改善為止；另，公共汙水下水道公告區域內建築物，不論新建或改建應檢附文件向縣府核准，汙水下水道一旦完工也須由縣府檢驗合格，才能連接至公共下水道，不可私自搭排，違者可罰3千至3萬元不等。

縣議會昨逐條審查共20條的下水道管理自治條例，3讀通過，議員林岳章璋、張維崢、陳芳盈、陳俊龍、李明哲等人提出質疑，新法上路後，針對百戶建案須建置汙水處理場、下水道土地維管問題，關係到民眾權益和未來管理權責，應再會勘後提出做法，以讓法規執行更周延。

許宏博也說，目前全縣汙水下水道接管率5.14%，縣府在斗六、虎尾、北港興建水資源回收中心，斗六已完工，待北港和虎尾2027年完工，全縣接管率可達10％。

北港 斗六 議員

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