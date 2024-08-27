病蟲害收成差 南市牡蠣飼養減少千棚

台南安平、南區養殖的牡蠣2、3月間因病蟲害大量死亡，蚵農損失慘重，南市農業局漁港所最近完成10月起下一年度飼養棚數調查，登記飼養數量7200棚，較去年減少1000棚。蚵農說，近兩年收成率不佳，虧的比賺的多，只好降低飼養量；漁港所表示，盼藉此降低養殖密度，市府也將定期檢驗水質，協助提升養殖技術。

曾文溪南側到二仁溪北側的牡蠣養殖區為台南主要牡蠣產區，曾經最高養殖9000多棚，近年降為8000多棚，但近2、3年來病蟲害侵害，收成不佳，安平區、南區今年更損失慘重。

農業部水產試驗所在今年放養期接獲南市府、南市區漁會通報牡蠣死亡情況，採集牡蠣死亡和水檢體，檢驗確認主因是類馬爾太蟲侵害造成，而去年台灣牡蠣養殖區的類馬爾太蟲盛行率是2.3%至15.63%，其中安平為13.5%，是全國次高，但今年台南最高盛行率是23.3%，並發現牡蠣體內弧菌數相對較高、相對死亡率也高。

蚵農說，由於虧錢，對養殖棚數趨於保守；也有蚵農認為，依過去經驗，現有的養殖密度並不會影響成長，而是面臨進口蚵的競爭，市場對本產蚵需求量減少，才加長養殖時間，加上病蟲害侵襲而造成損失。

南市漁港所長張順得說，統計10月起到明年6月放養季，蚵農登記放養數量是約7200棚，因減少放養棚數，可降低養殖密度，讓牡蠣有更充足的食物以利生長，市府將定期檢驗水質，協助提升養殖技術，提供更好養殖環境。

水試所建議，慎選品質較好的蚵苗、中蚵，並調整放養期，例如中蚵在10至12月養，出清後再購入新苗於1至5月放養，若無法調整，盡量區隔中蚵與新苗，不要混養。