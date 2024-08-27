聽新聞
test
0:00 / 0:00

光電場進村 嘉義大埔茄苳村民抗議

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起不滿。圖／民眾提供
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起不滿。圖／民眾提供

嘉義縣大埔曾文水庫原擬在水面上設浮力式光電板，地方憂影響水質告吹，光電業者近年改往鄉內茄苳村設10座光電場，未來可能再增6座，光電板緊鄰屋簷引起村民恐慌，30多人昨到縣議會拉布條抗議；縣長翁章梁接下陳情書，指出業者須與地方善盡溝通，獲允許才會核准申請。

茄苳村長張連進、大埔鄉民代表會副主席劉建聰昨帶30多名村民到縣議會臨時會旁聽，議員何子凡、莊竣傑於臨時會結束後一同陳情，眾人在議會大廳門口拉起白布條高喊「光電設置請遠離社區、遠離校區」。

張連進說，少數村民將土地租借給業者申設光電場，業者只有和地主溝通，多數村民全都不知情，現在多個光電場就設在村莊內，太陽能板緊鄰民宅屋簷，反射光刺眼、又破壞生態，對生活造成很大影響，希望停止核准光電業者申請，還給居民正常的居住空間。

30多名村民昨到縣議會陳情，縣長翁章梁（前排左）接下陳情書。記者黃于凡／攝影
30多名村民昨到縣議會陳情，縣長翁章梁（前排左）接下陳情書。記者黃于凡／攝影

何子凡說，大埔鄉有曾文水庫而畫設水質水源保護區，村莊聚落狹窄、居住土地有限，擔憂繼續蓋未來將整片光電海，侵害居住環境，希望縣府落實總量管制、提高審查門檻。

莊竣傑說，大埔最近水庫觀光、沙鍋魚頭美食打出知名度，才活絡地方、逐漸有遊客，但現在光電場要進入村莊，未來發展一定會受影響，光電場設置距離村莊、學校太近，希望縣府嚴格審查。

翁章梁說明，光電業者合法提出申請，縣府依法審查，大埔目前設置4座光電場，還有同意備查6件，另駁回6件申請案、遞件檢還12件、撤銷申請2件、備案失效3件、自行放棄3件，翁說，他也認為光電場不應影響景觀及村民生活，業者要獲得地方允許，縣府才會核准設立。

何子凡 大埔 曾文水庫

延伸閱讀

緊鄰屋簷！光電入侵嘉義大埔茄苳村 村民抗議遞陳情書

嘉縣長翁章梁訪法國貝格萊焚化廠 參觀SRF固體再生燃料作業過程

嘉縣府訪瑞士先進底渣處理廠 參考如何循環利用

翁章梁赴歐洲考察 鹿草焚化爐底渣將朝向廠內自主處理

相關新聞

光電場進村 嘉義大埔茄苳村民抗議

嘉義縣大埔鄉曾文水庫原擬在水面上設浮力式光電板，地方憂影響水質告吹，光電業者近年改往鄉內茄苳村設10座光電場，未來可能再...

病蟲害收成差 南市牡蠣飼養減少千棚

台南安平、南區養殖的牡蠣2、3月間因病蟲害大量死亡，蚵農損失慘重，南市農業局漁港所最近完成10月起下一年度飼養棚數調查，...

下水道條例通過 雲縣違規排汙可罰5萬

配合全國公共汙水下水道普及化，雲林縣議會昨通過雲縣下水道管理自治條例，近期送內政部核定後公告實施，未來對各鄉鎮社區汙水排...

擱淺黃金海岸蘇菲亞號貨輪傳漏油 立委林俊憲大罵景點變汙點

蘇菲亞號貨輪在凱米颱風來襲時擱淺台南市黃金海岸，才剛要求船東提報拆除計畫，今發生船內殘存機油洩漏，導致海水及沙灘受到汙染...

景點成汙點！蘇菲亞貨輪擱淺台南海灘「殘油外漏」 航港局不排除3罰船東

多哥籍貨輪蘇菲亞號在颱風凱米影響期間，擱淺於台南黃金海岸喜樹沙灘，意外成景點，近日有漁民發現船體旁出現殘油外漏，航港局加...

嘉義鹿堀溝親水公園拚轉型 擬斥資1億元打造「小月津港」

嘉義縣大林鎮鹿堀溝1990年改建為育菁親水公園，曾是大林居民重要休憩場所，但隨著園區老舊，逐漸荒廢人跡罕至。立委陳冠廷今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。