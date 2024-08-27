光電場進村 嘉義大埔茄苳村民抗議

嘉義縣大埔鄉曾文水庫原擬在水面上設浮力式光電板，地方憂影響水質告吹，光電業者近年改往鄉內茄苳村設10座光電場，未來可能再增6座，光電板緊鄰屋簷引起村民恐慌，30多人昨到縣議會拉布條抗議；縣長翁章梁接下陳情書，指出業者須與地方善盡溝通，獲允許才會核准申請。

茄苳村長張連進、大埔鄉民代表會副主席劉建聰昨帶30多名村民到縣議會臨時會旁聽，議員何子凡、莊竣傑於臨時會結束後一同陳情，眾人在議會大廳門口拉起白布條高喊「光電設置請遠離社區、遠離校區」。

張連進說，少數村民將土地租借給業者申設光電場，業者只有和地主溝通，多數村民全都不知情，現在多個光電場就設在村莊內，太陽能板緊鄰民宅屋簷，反射光刺眼、又破壞生態，對生活造成很大影響，希望停止核准光電業者申請，還給居民正常的居住空間。

30多名村民昨到縣議會陳情，縣長翁章梁（前排左）接下陳情書。記者黃于凡／攝影

何子凡說，大埔鄉有曾文水庫而畫設水質水源保護區，村莊聚落狹窄、居住土地有限，擔憂繼續蓋未來將整片光電海，侵害居住環境，希望縣府落實總量管制、提高審查門檻。

莊竣傑說，大埔最近水庫觀光、沙鍋魚頭美食打出知名度，才活絡地方、逐漸有遊客，但現在光電場要進入村莊，未來發展一定會受影響，光電場設置距離村莊、學校太近，希望縣府嚴格審查。

翁章梁說明，光電業者合法提出申請，縣府依法審查，大埔目前設置4座光電場，還有同意備查6件，另駁回6件申請案、遞件檢還12件、撤銷申請2件、備案失效3件、自行放棄3件，翁說，他也認為光電場不應影響景觀及村民生活，業者要獲得地方允許，縣府才會核准設立。