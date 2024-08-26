嘉義鹿堀溝親水公園拚轉型 擬斥資1億元打造「小月津港」
嘉義縣大林鎮鹿堀溝1990年改建為育菁親水公園，曾是大林居民重要休憩場所，但隨著園區老舊，逐漸荒廢人跡罕至。立委陳冠廷今天邀集經濟部水利署實地考察，未來將爭取1億元經費，打造大林小月津港，保護地方文史與自然環境。
陳冠廷表示，鹿堀溝園區硬體設備老舊，愈來愈少人使用，希望透過水環境改善工程，讓這片承載著社區的歷史與文化的場域開放給更多人使用，維繫社區的凝聚力；縣府今年底將完成設計規畫，提報經濟部水利署爭取補助。
經濟部水利署說明，鹿堀溝水環境改善計畫共分為3期，預算將達1億元，範圍以鹿堀溝水域與周邊步道為主，工項包括水環境改善、設施更新、景觀美化及農業串聯等項目。總改善面積總計約6.5公頃，串聯步道長約1218公尺。
大林鎮鎮長許有疆強調，將仿效台南月津港的成功案例，結合地方文化與環境保護，透過創新設計與社區合作，將鹿堀溝轉型為具備生態保護與文化意涵的休閒空間。因包含生態環境檢核，在內政部審查預算補助時將更具優勢。
陳冠廷強調，未來的鹿堀溝水岸透過水質改善與生態復育，希望讓長者能行得安全，學童能有親水環境教育。水利署則補充整體工程將融合埤圳互動、漫水穿城、生物棲所等三面向，打造更共榮的社區空間。
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