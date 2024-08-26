活著就是勝利！台南18名「抗癌鬥士」故事曝光 活出精彩人生

周大觀文教基金會今在南市府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，18名抗癌勇士背後都有堅忍不拔，不向病魔低頭，勇敢追夢的感人故事，市長黃偉哲感謝基金會的支持與陪伴，讓這些勇士在抗癌路上不孤單，也勉勵孩子們把握生命每一刻，活出精彩人生。

頒獎典禮在南市府永華中心舉行，周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等人出席頒獎，共同為得獎勇士加油打氣。黃偉哲表示，罹癌勇士抗癌的精神及家人堅強的陪伴與付出令人欽佩，呼籲民眾多多支持周大觀文教基金會的活動，一起鼓勵生命鬥士，陪伴他們創造更多生命的光彩。

周大觀文教基金會創辦人周進華以過來人的經驗鼓勵家長們要在陪伴與承擔的路上，不要放棄與社會連結。他說，「抗癌圓夢助學金」在過去27年間，已經幫助了1萬4116位罹癌學生，金額超過2億8千1百多萬元，這些數字背後，是一個個關於勇氣與希望的故事，也是基金會不斷努力的動力。

教育局表示，每位抗癌小鬥士的故事都充滿了力量和啟發，南市各校致力於推動生命教育，將生命教育納入學校課程計畫，並延伸到家庭。

德南國小附幼歐褕喬是血癌陽光寶貝，她熱愛畫畫，令人驚奇的是，沒有因為化療而食慾不佳，常請媽媽「外帶」美食，把她喜歡吃的食物列印出來，接著透過畫筆，把食物寫實的畫出來，還彩畫病房，與病友同樂，分享其他病友。

和順國小楊濡綺是眼癌繪畫小天使，她活潑開朗，有獨特的繪畫方式，常常把自己天馬行空的想法，融入到作品裡面，夢想成為畫家。後壁國中李允柔品學兼優，在英語老師的幫助下，課餘時間不忘學習英文，無形中英文成為母語。隨著病情穩定，允柔將3歲學畫畫的經驗，運用在數位繪畫，亟盼有一天與動畫結合，和各界人士在抖音分享自身抗癌故事，鼓勵癌童迎向陽光

台南大學吳潔琳是血癌模範生，立志服務社會，努力朝著成為行政管理人才的目標邁進。堅強的她未放棄學習，通過自主線上學習的方法，利用治療時期的空閒時間跟上進度，並在同學探病時共同完成小組報告和作業，堅定的朝著成為行政管理人才的目標邁進。