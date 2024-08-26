文化部長訪視嘉創園區 立委王美惠希望多辦在地特色活動
立法委員王美惠今天與文化部長李遠視察嘉義文創園區、瞭解園區營運狀況；王美惠希望文化部與經營團隊結合嘉義在地藝文特色，提出更有前瞻規畫，多舉辦活動，讓旅客造訪園區時，都能深刻感受到嘉義諸羅豐富多元的歷史文化底蘊。
王美惠與李遠等人先於文創園區O棟聽取園區營運簡報，並前往音樂錄音室參訪，隨後至A棟沉浸式劇場體驗，再至Ｓ棟與在地藝術創作家交流，緊接著參觀園區建物，最後並參觀阮劇團。
李遠表示，園區內進駐的業者，都非常具有文化素質及藝文專業，這些都將成為嘉義市文創園區的特色，未來要完善園區建物整備，並塑造不同的營運模式。
在參訪全台大最的沉浸式劇場時，李遠表示，現在年輕人喜愛刺激，帶有神秘感的劇場一定可以吸引民眾。走到嘉創園區內藝術大道時，李遠建議如何取景與歷史建物合照，參觀釀酒及小麥儲存槽時，也詢問團隊，是否可將此改為酒廠住宿體驗，期許未來文創園區發揮輔導文創產業的功能。
王美惠說，文創園區原先委外經營，後被廠商臨時解約，在中央與地方的努力下規畫轉型；她向李遠建議，嘉義文創園區已取得初步成效，園區展現出活躍的藝術與文化創意，文化部應與經營團隊結合嘉義在地藝文特色，提出更有前瞻的規畫，在假日多舉辦活動，讓遊客每次造訪園區時，都能深刻感受到諸羅豐富多元的歷史文化底蘊。
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