台南400動起來！9月運動嘉年華活動曝光 抽大獎拿獎金

台南市政府慶祝400年，將於9月展開運動嘉年華系列體育活動，包含實體、虛擬等不同運動方式，內容豐富有趣，市長黃偉哲及藝人郭彥均今為活動揭開序幕。黃偉哲表示，接續10月有變裝馬拉松、11月是新營、柳營、林鳳營連跑，12月有跨年活動，歡迎全國朋友來台南動起來。

市長黃偉哲表示，今年運動嘉年華活動相當豐富，包含線上、線下、虛擬與實體，希望藉此鼓勵民眾多運動，維持良好的體魄及健康。9月運動嘉年華，從7日起每周六、日將舉辦一系列精彩活動，周周都有不同的運動展演及主題活動，還有運動闖關體驗抽大獎，以及運動護照集點活動，歡迎大家一起來參加。

體育局長陳良乾指出，運動嘉年華安排多元有趣的運動體驗，包含原住民傳統竹箭製作、陸上划船、棒球九宮格、法式滾球、競技疊杯等，每周還有不同的運動展演及主題活動，包括虛擬運動大賽、街舞競賽、親子運動同樂會、一日COSPLAY快閃等。藝人郭彥均說，他對法式滾球、棒球九宮格最有興趣，也要帶著孩子來玩。

體育局表示，活動現場將擺放首次曝光的超大型鯤鯓氣墊樂園，讓小朋友放電放好放滿，鯤鯓氣墊樂園體驗卷歡迎來現場至服務台拿取闖關卡，闖完七關運動體驗攤位後可至服務台領取體驗券。另，活動特別搭設虛擬運動體驗館，館內結合日本HADO最新潮的AR科技運動，玩家只需配戴AR頭部顯示器和腕帶感應器，即可在真實世界中發射能量球進攻並使用護盾防禦。還提供沉浸式騎行體驗的虛擬自由車，把現實世界搬進螢幕裡，讓民眾免於日曬雨淋，也能欣賞沿海風光美景。

以下3項運動競賽今天午後開放報名，相關報名資訊詳見報名表單連結，大型虛擬運動大賽包含9月21日的HADO AR電子躲避球以及9月22日虛擬自由車競速。電子躲避球比賽以3至5人為1組，參賽者只需要藉著身體的移動與手臂的揮動，就能完成進攻和防禦，玩法簡單易懂；虛擬自由車競速比賽則利用ROUVY虛擬騎乘平台，讓參賽者在室內享受最真實的騎乘體驗。

9月29日將舉辦OA來了Vol.16 Freestyle 1 on 1 Battle X 台南400運動嘉年華，分開放組和青年組，各組的冠亞軍將能分別獲得8000元、5000元獎金。相關報名資訊請查詢台南市政府體育局官網(https://sports.tainan.gov.tw/html2/main)。