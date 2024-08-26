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盛況空前！民雄大士爺文化祭湧萬人 商圈再現百年辦桌傳統文化

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，議員黃啟豪（中）等人扮演福祿壽三仙。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，議員黃啟豪（中）等人扮演福祿壽三仙。圖／民眾提供

嘉義縣民雄大士爺文化祭今年吸引上萬人湧入民雄市區，除了有傳統文化祭典，民雄商圈發展協會也在日式招待所舉辦辦桌活動，端出道地特色菜餚，帶民眾重溫傳統普度辦桌文化，吸引數百人共襄盛舉，議員黃啟豪上台扮演福祿壽三仙，與民眾熱情互動相當熱鬧。

民雄商圈發展協會去年起重現普度辦桌文化，今年第2年由溪口名廚謝陸成擔任主廚，開發山海特色菜，商圈店家準備自助BAR多元菜色，有溪口特產鵪鶉蛋、民雄知名鵝肉、阿里山烤山豬，還有大林傳統菜餚薄荷雞，活動開放報名就爆滿，席開23桌，吸引230人參加。

民雄在地表演團體緣龍戲坊、慢靈魂樂園參加辦桌活動，帶來精彩表演，議員黃啟豪、民雄商圈發展協會理事長許聖昌上台扮演福祿壽三仙，敲鑼表演傳統說相，並下台與民眾熱情互動，許多民眾搶著要跟扮演福星的黃啟豪擊掌，希望獲取福氣求取財運。

民雄商圈發展協會理事長許聖昌表示，台灣的辦桌文化因地域差異而各具特色，但隨著社會變遷，民雄鄉農曆七月大士爺祭典期間的普度辦桌已逐漸消失，希望透過祭典期間重現辦桌活動，喚起人們對過往文化的回憶，並用飲食體驗來重溫舊時光的情懷。

嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，議員黃啟豪（右）等人扮演福祿壽三仙，熱情與民眾互動。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，議員黃啟豪（右）等人扮演福祿壽三仙，熱情與民眾互動。圖／民眾提供

嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，帶民眾認識普度辦桌傳統文化。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，帶民眾認識普度辦桌傳統文化。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，議員黃啟豪（中）等人扮演福祿壽三仙，熱情與民眾互動。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，議員黃啟豪（中）等人扮演福祿壽三仙，熱情與民眾互動。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，帶民眾認識普度辦桌傳統文化。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，帶民眾認識普度辦桌傳統文化。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，帶民眾認識普度辦桌傳統文化。圖／民眾提供
嘉義縣民雄商圈發展協會舉辦辦桌活動，帶民眾認識普度辦桌傳統文化。圖／民眾提供

嘉義 普度 議員 辦桌 農曆七月 黃啟豪

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