聽新聞
test
0:00 / 0:00
盛況空前！民雄大士爺文化祭湧萬人 商圈再現百年辦桌傳統文化
嘉義縣民雄大士爺文化祭今年吸引上萬人湧入民雄市區，除了有傳統文化祭典，民雄商圈發展協會也在日式招待所舉辦辦桌活動，端出道地特色菜餚，帶民眾重溫傳統普度辦桌文化，吸引數百人共襄盛舉，議員黃啟豪上台扮演福祿壽三仙，與民眾熱情互動相當熱鬧。
民雄商圈發展協會去年起重現普度辦桌文化，今年第2年由溪口名廚謝陸成擔任主廚，開發山海特色菜，商圈店家準備自助BAR多元菜色，有溪口特產鵪鶉蛋、民雄知名鵝肉、阿里山烤山豬，還有大林傳統菜餚薄荷雞，活動開放報名就爆滿，席開23桌，吸引230人參加。
民雄在地表演團體緣龍戲坊、慢靈魂樂園參加辦桌活動，帶來精彩表演，議員黃啟豪、民雄商圈發展協會理事長許聖昌上台扮演福祿壽三仙，敲鑼表演傳統說相，並下台與民眾熱情互動，許多民眾搶著要跟扮演福星的黃啟豪擊掌，希望獲取福氣求取財運。
民雄商圈發展協會理事長許聖昌表示，台灣的辦桌文化因地域差異而各具特色，但隨著社會變遷，民雄鄉農曆七月大士爺祭典期間的普度辦桌已逐漸消失，希望透過祭典期間重現辦桌活動，喚起人們對過往文化的回憶，並用飲食體驗來重溫舊時光的情懷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言