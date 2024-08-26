「大收藏嘉」展文創多寶格 嘉市政參加2024文博會…蕭副總統也來參訪

嘉義市政府參加2024台灣文博會，以「文創+1製造所」為號召，以「大收藏嘉」為名，將嘉義市蘊藏的文化創意收攏其中，劃分出文創選物、文化散策、文創散策等區域。市長黃敏惠期望透過此次盛會傳遞嘉義市「來嘉，阮攏是嘉己人」的文化精神。

黃敏惠表示，「文創+1製造所」為嘉義市文創業者量身打造的一系列的顧問輔導課程，並提供市內的文創業者一個被看見以及與產業交流合作的契機，已輔導逾91家不同產業別文創業者。為提升產業輔導效能，去年起，陸續開拓海內外市場，帶領文創嘉義隊前進2023台灣文博會、誠品日本橋Taiwan Plus市集及2024台東紅烏龍風格節等通路，讓在地優質產品能在國內外發光發亮。期待以備受矚目的文博會為平台，讓台灣看見嘉義市更加成熟且豐富的文創能量。

副總統蕭美琴也與黃敏惠一同於展區「大收藏嘉」參訪文創作品，驚豔嘉義市的文創實力。

文化局表示，嘉義市建城邁入第320年，明年將辦理大型展覽梳理古城發展的歷史痕跡及發展歷程，與此同時，為提升文化附加價值，今年度文創+1製造所特別媒合成熟品牌攜手潛力新星合作，於此次文博會參展首次亮相開發成果，由老楊食品與精工刻印合力開發獨具嘉義特色的「最嘉標章」，以及同心圓製作與三哥肉乾合作設計為職人商品帶來全新包裝。

硬筆書法創作者侯信永寫下裱框題字「在嘉總有好事發生 抵嘉阮攏是嘉義人」，表達對黃敏惠帶領文創業者參展的感動與謝意。

嘉義市展區設計選用亮眼的桃紅色，表現出桃城嘉義建城320年以來沉穩大方的性格，也象徵本市近年在木都2.0、工藝創新、文資應用等領域多元發展混合而出的亮眼色彩。

台灣文博會為台灣最具代表性的文創產業交易平台，嘉義市政府文化局連續4年持續參與，今年參展品牌包含結合木材質與地方文史的設計品牌「手半屋EAVO」與「優木良品」，精進傳統木工藝升級的「陳佐民木雕工作室」，水泥與鐵件融合創作的「黃重仁藝術空間」，專注小說創作與IP開發的「初雲製菓」，在地青年打造的風格食農品牌「奮起福米餅」、「湯城鵝行」與「里響咖啡」等。