快訊

京華城案3關鍵公文「柯文哲親簽」 彭振聲避答僅稱：很敏感

「跑跑卡丁車」國道奔馳？ 一查竟是36年前進口骨董吉普車

西螺福興宮辦「街普」！除了犬貓雞鼠普之外 養殖業也來普度

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
西螺福興宮依古俗今天舉辦特別的「街普」，全國各地信眾參與，普度供品五花八門琳滿目。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮依古俗今天舉辦特別的「街普」，全國各地信眾參與，普度供品五花八門琳滿目。記者蔡維斌／攝影

西螺福興宮今天下午依循古禮舉行百年「街普」，今年贊普約3000桌，供品獨特，有少見的囝仔普、毛小孩寵物普，今年養殖業也加入普度行鮤，琳瑯滿目的玩具、娃娃、寵物糧食多項祭品，也有鰻魚飼料，期待養殖順利，各式各樣不同的贊普，引人注目。

雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國、雲林縣議員楊國寬、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李弘儀、林內鄉長劉姿言、元長鄉長李明明、及西螺鎮公所主秘陳建全、西螺分局閻百川分局長等人和眾多民眾，今天下午共同開香普度，場面盛大。

福興宮董事長楊文鐘表示，西螺街普度已有百年歷史，最早有福興宮附近街訪、鋪戶共同參與，發展成為6大壇場辦理，隨時代進步，儀式簡化但不失莊嚴，今年仍有9千多人報名參加贊普，今年依循慣例，維持農曆7月23日舉行，上午法會起鼓誦經，下午開香植福。

廟方表示，今年贊普人數較去年成長2成，近3000桌總價值超過450萬元，還特別準備囝仔普來慰藉幼魂，還有毛小孩普，犬貓、雞隻、天竺鼠等動物普，還有信眾特別敬備養殖鰻魚飼料贊普。雲林縣詔安聯合社區合作農場提供的黑蒜素，可改善毛小孩體質，增加免疫力，特送樣品給到廟登記普度毛小孩使用，同享福安。

楊文鐘表示，此次普度物資將捐贈給西螺、二崙、崙背、莿桐、林內、元長等6鄉鎮公所分送給地方低收、中低收入戶。

西螺福興宮傳統街普很特別，連養殖業也來為鰻魚普度，供上大包的鰻魚飼料。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮傳統街普很特別，連養殖業也來為鰻魚普度，供上大包的鰻魚飼料。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮傳統街普很特別，也有囝仔普，供上許多玩具。記者蔡維斌／攝影
西螺福興宮傳統街普很特別，也有囝仔普，供上許多玩具。記者蔡維斌／攝影

寵物 普度 毛小孩 鄉長 雲林 飼料

延伸閱讀

基隆宮廟辦普度 燃燒法船出現「觀音像」…信眾嘖嘖稱奇

北港普度特色！4千公斤水果山 民眾瘋狂5分鐘搶光吃平安

北港武德宮普度9536桌 創下雲林最大單一普度場紀錄

中元節更環保 南投37家宮廟紙錢集中燒、供品助弱勢

相關新聞

林郁婷等奧運好手27日台南見面會 送限量海報

為慶祝我國優秀拳擊選手在巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會明8月27日在南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦見面會及慶功宴，到場...

病蟲害收成不佳...台南蚵農虧很大 下個年度養殖數量減少1000棚

今年2、3月台南安平、南區養殖的牡蠣普遍因病害而大量死亡，蚵農損失慘重，南市農業局漁港所最近完成下一年度飼養棚數調查，登...

全台唯一24小時觀鳥 台灣國際觀鳥馬拉松後天起開放報名

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的2024台灣國際觀鳥馬拉松，後天（28日）中午12點起在官網開放報名，是全台唯一24小時...

小強在薯條上爬來爬去！斗六知名飯店驚見蟑螂出沒 雲林衛生局將稽查

民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂，雲林縣衛生局將派員稽查；對此，飯店今天表示，事發...

「大收藏嘉」展文創多寶格 嘉市政參加2024文博會…蕭副總統也來參訪

嘉義市政府參加2024台灣文博會，以「文創+1製造所」為號召，以「大收藏嘉」為名，將嘉義市蘊藏的文化創意收攏其中，劃分出...

嘉市府創意推廣舊城木都 看影片答題就能抽獎

為推廣嘉義市在地特色景點與創新旅遊，市府建設處在臉書推出新穎有趣的看影片答題來抽獎活動；活動透過社群平台的廣泛影響力，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。