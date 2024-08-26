西螺福興宮辦「街普」！除了犬貓雞鼠普之外 養殖業也來普度

西螺福興宮今天下午依循古禮舉行百年「街普」，今年贊普約3000桌，供品獨特，有少見的囝仔普、毛小孩寵物普，今年養殖業也加入普度行鮤，琳瑯滿目的玩具、娃娃、寵物糧食多項祭品，也有鰻魚飼料，期待養殖順利，各式各樣不同的贊普，引人注目。

雲林縣副縣長謝淑亞、立委劉建國、雲林縣議員楊國寬、莿桐鄉長廖秋蓉、崙背鄉長李弘儀、林內鄉長劉姿言、元長鄉長李明明、及西螺鎮公所主秘陳建全、西螺分局閻百川分局長等人和眾多民眾，今天下午共同開香普度，場面盛大。

福興宮董事長楊文鐘表示，西螺街普度已有百年歷史，最早有福興宮附近街訪、鋪戶共同參與，發展成為6大壇場辦理，隨時代進步，儀式簡化但不失莊嚴，今年仍有9千多人報名參加贊普，今年依循慣例，維持農曆7月23日舉行，上午法會起鼓誦經，下午開香植福。

廟方表示，今年贊普人數較去年成長2成，近3000桌總價值超過450萬元，還特別準備囝仔普來慰藉幼魂，還有毛小孩普，犬貓、雞隻、天竺鼠等動物普，還有信眾特別敬備養殖鰻魚飼料贊普。雲林縣詔安聯合社區合作農場提供的黑蒜素，可改善毛小孩體質，增加免疫力，特送樣品給到廟登記普度毛小孩使用，同享福安。