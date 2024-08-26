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嘉市府創意推廣舊城木都 看影片答題就能抽獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
為推廣嘉義市在地特色景點與創新旅遊，市府建設處在臉書推出新穎有趣的看影片答題來抽獎活動。圖／嘉義市政府提供
為推廣嘉義市在地特色景點與創新旅遊，市府建設處在臉書推出新穎有趣的看影片答題來抽獎活動。圖／嘉義市政府提供

為推廣嘉義市在地特色景點與創新旅遊，市府建設處在臉書推出新穎有趣的看影片答題來抽獎活動；活動透過社群平台的廣泛影響力，邀請全國民眾參與，讓大家在趣味互動中認識嘉義的美食、歷史文化及城市魅力。

市府建設處表示，民眾只需觀看建設處所製作的影片，並根據影片中的提示，猜出出現的店家或景點名稱，即有機會參加抽獎。獎品是嘉義市在地知名品牌聖保羅甫獲得2024農業部農糧署國產紅豆競賽的冠軍禮盒。活動旨在以輕鬆愉快的方式，將嘉義市的在地特色推廣至全國各地，期望能吸引更多遊客前來一探嘉義市舊城風采。

建設處處長田長沛為了更生動地呈現嘉義的特色，挑選嘉義市內4處具代表性的景點及店家，並親自挑戰當前流行的「16蹲」。這段創意十足的舞蹈結合了景點介紹，拍攝成為一支充滿活力的宣傳影片，透過社群平台廣泛分享，期望能吸引更多年輕族群的關注，進一步促進嘉義市的觀光發展。

田長沛表示，希望透過這次活動，讓更多人能夠深入了解嘉義的獨特魅力，很多特色的店家隱藏在舊城的街巷之間，邀請全國民眾一同體驗感受，共同分享嘉義之美。嘉義市不僅有豐富的歷史文化與美食，更是一個值得探索的美麗城市，期待這次活動能夠吸引更多遊客前來體驗。

嘉義市政府建設處長田長沛挑選嘉義市內4處具代表性的景點及店家，親自挑戰當前流行的「16蹲」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府建設處長田長沛挑選嘉義市內4處具代表性的景點及店家，親自挑戰當前流行的「16蹲」。圖／嘉義市政府提供

嘉義 影片 景點 美食 農業部

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