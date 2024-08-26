虎尾通往高鐵站最快道路「芒果大道」 趕明年春節前通車

為連結雲林縣虎尾市區與高鐵特定區交通，縣府爭取4.3億元沿著舊空軍營區打通約1.6公里的「芒果大道」，縣長張麗善今天前往視察工程情況，縣府表示，2022年開工目前完成逾6成，將力拚明年春節前通車，不僅可紓解市區約4成車潮，市區通往高鐵可省約10分鐘車程。

虎尾高鐵特定區開發後，與原市區發展成「雙都心」，為聯結新舊都心交通路網，縣府規畫沿著建成路一路經過空軍舊營區前「芒果大道」、穿越文科路、光復路打通雲92-1線公路，全長約1.6公里，中央補助3.52億，地方自籌0.8億元經費於前年動工。

附近居民指出，因營區橫阻，以往從市區通往高鐵區，均要繞行興中里或廉使里，沿途道路彎彎曲曲相當不便，自空軍撤離，地方一再倡議打通營區前的芒果大道，可讓市區車輛不必繞路可直行抵高鐵區，將省去不少時間。

雲林縣長張麗善今天會同到工地舉行工程觀摩會，張麗善期許在良好施工品質，也不忘趕進度，讓民眾及早有一條安全又方便的道路，可帶動虎尾舊市區和高鐵區雙都心發展。

工務交通局長汪令堯表示，芒果大道路寬約30公尺，中間設計12公尺的人行與自行車道，兩旁道路有1快車1慢車道，兩側分隔島全是原有的芒果樹，是一條美麗的綠茵大道，目前完工約63.06％，僅剩側溝、道路鋪面及人行道等工程，力拼趕在明年2月春節前完工，以紓解春節車潮，完工後通往高鐵可省約10分鐘車程，讓市區交通更加便捷。