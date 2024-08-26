泳渡台南虎頭埤10月13日登場 今起開放報名、3人可成團

擁有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，去年首度舉辦泳渡虎頭埤活動廣受好評，觀旅局今年10月13日再度舉辦，以2024虎頭埤水與綠－泳渡虎頭埤為主題，除將下水平台及淋浴設施優化外，3人即可成行，今也由市長黃偉哲宣布活動報名開跑，市議員李啟維更也分享去年泳渡心得，預計今年將再度報名挑戰。

觀旅局說明，去年首度舉辦泳渡虎頭埤活動，吸引800多名泳者報名，會後也收到不少建議，因此，今年再度舉辦虎頭埤泳渡活動，針對下水平台及淋浴設施等都更新改善外，也導入泳渡晶片（押金200元）有效統計人數，民眾也可透過晶片自行下載檢視成績。

觀旅局表示，本次增加報名名額至1000人，報名費每人750元，含泳帽、活動毛巾、百元折價券、入園門票等，泳者上岸後還可持折價券逛逛「水綠市集」；觀旅局也推出「古城巡禮-穿越過去」、「追劇體驗-鎂光燈閃起」及「生態露營-懶人露營」等3條泳渡虎頭埤懶人遊程配套方案，讓泳者不僅泳渡虎頭埤，更可舒服「游」臺南。

黃偉哲則說，近年市府積極爭取中央經費提升園區環境，像是打造親子全齡式地景遊憩區、修復新化神社歷史建築、整修林間步道、優化環湖步道等都已陸續完工；今年預計再投入2.2億執行新化虎頭埤生態與人文教育園區營造計畫，希望吸引更多旅客一探虎頭埤嶄新的面貌。

李啟維分享，虎頭埤各角度的風景相當優美，去年因上岸地點為臨時搭建，有些安全疑慮，今年看見市府針對泳者上下水平台已進行改善，給予肯定；泳渡虎頭埤來回約1500公尺，花了1個多小時，當天結束後覺得整個月的運動量都已充足，不過今年還是會再度報名挑戰。

「2024虎頭埤水與綠-泳渡虎頭埤」泳渡全程長度約1500公尺，今起開放報名，截至9月25日中午12點為止，民眾若搭配遊程，報名日期則截至9月8日中午12點，歡迎有意參加者可儘早報名，相關詳情可洽泳渡虎頭埤活動官方臉書粉絲專頁或市府觀旅局查詢。