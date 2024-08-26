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小強在薯條上爬來爬去！斗六知名飯店驚見蟑螂出沒 雲林衛生局將稽查

中央社／ 雲林縣26日電
民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂，雲林縣衛生局將派員稽查。情境示意圖／Ingimage
民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂，雲林縣衛生局將派員稽查。情境示意圖／Ingimage

民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂雲林衛生局將派員稽查；對此，飯店今天表示，事發當下已向房客致歉，也將進一步強化清潔與衛生管理。

民眾指出，23日入住飯店，隔天到餐廳享用自助式早餐，發現餐廳內許多小蟑螂，甚至還有在薯條等炸物餐點爬來爬去，當下反映給餐廳主管人員，只聽聞會重換份餐點。

他表示，當下看到用餐環境已沒有胃口，根本不敢吃，並覺得飯店表現出毫不在乎的態度。

飯店副總經理吳翠月今天接受媒體聯訪說，飯店在20日進行例行性消毒，隔天完成消毒後全面整理，23日顧客當下反映後，現場人員立即致歉並將餐檯上所有炸物更新，並告知客人，隨後值日餐廳主管也攜帶小禮物，前往顧客房間再次致歉。

吳翠月指出，每樣餐點送出餐檯前都會由廚師再三確認，感謝顧客指導，日後在環境衛生整潔上，會進一步加強，努力提供更安全、舒適用餐環境。

雲林縣衛生局長曾春美說，日前接獲民眾報案，已錄案辦理，將派員前往飯店稽查，如查察有違反環境衛生相關規定，將依食安法令業者限期改善，屆時未如期改善完成，將裁處新台幣6萬至2億元罰鍰。

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