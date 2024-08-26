雲嘉南酪梨評鑑12獎項 嘉縣農民囊括10個

農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所20日舉辦「113年雲嘉南地區安全優質酪梨評鑑」，嘉義縣酪梨農展現卓越的種植技術和優良品質，在12個獎項中囊括10項。

嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，為促進農友生產安全、健康且優質的酪梨果品，並加速產銷履歷等驗證政策推動，嘉義農業試驗分所首度舉辦跨區的「113年雲嘉南地區安全優質酪梨評鑑」。

農業處長許彰敏說，本次評鑑嘉義縣酪梨農展現卓越的種植技術和品質，在12個獎項中，縣內共有10名農友獲選，包含2名亞軍、2名季軍，及6名優等獎。

返鄉經營果園6、7年的竹崎青農盧勝志首次參賽就得獎；盧勝志表示，友善栽培是生產好吃酪梨的關鍵，他家的酪梨還有生產履歷，讓消費者可以溯源，吃得安心。

縣府藉由竹崎鄉農會24日於竹崎親水公園舉辦「崎聚果鄉」活動中，頒獎表揚這10名農友的努力和奉獻，許彰敏說，他們不僅提升嘉義縣農業形象，也充分展現嘉義縣農業的實力和潛力。

嘉義農業試驗分所指出，2023年統計雲嘉南地區酪梨種植面積占全台近6成，達1200多公頃，希望藉跨區域評鑑機會，鼓勵農民交流栽培技術，提升種植技術。