快訊

京華城案3關鍵公文「柯文哲親簽」 彭振聲避答僅稱：很敏感

「跑跑卡丁車」國道奔馳？ 一查竟是36年前進口骨董吉普車

雲嘉南酪梨評鑑12獎項 嘉縣農民囊括10個

中央社／ 嘉義縣26日電

農業部農業試驗所嘉義農業試驗分所20日舉辦「113年雲嘉南地區安全優質酪梨評鑑」，嘉義縣酪梨農展現卓越的種植技術和優良品質，在12個獎項中囊括10項。

嘉義縣政府農業處今天發布新聞稿表示，為促進農友生產安全、健康且優質的酪梨果品，並加速產銷履歷等驗證政策推動，嘉義農業試驗分所首度舉辦跨區的「113年雲嘉南地區安全優質酪梨評鑑」。

農業處長許彰敏說，本次評鑑嘉義縣酪梨農展現卓越的種植技術和品質，在12個獎項中，縣內共有10名農友獲選，包含2名亞軍、2名季軍，及6名優等獎。

返鄉經營果園6、7年的竹崎青農盧勝志首次參賽就得獎；盧勝志表示，友善栽培是生產好吃酪梨的關鍵，他家的酪梨還有生產履歷，讓消費者可以溯源，吃得安心。

縣府藉由竹崎鄉農會24日於竹崎親水公園舉辦「崎聚果鄉」活動中，頒獎表揚這10名農友的努力和奉獻，許彰敏說，他們不僅提升嘉義縣農業形象，也充分展現嘉義縣農業的實力和潛力。

嘉義農業試驗分所指出，2023年統計雲嘉南地區酪梨種植面積占全台近6成，達1200多公頃，希望藉跨區域評鑑機會，鼓勵農民交流栽培技術，提升種植技術。

嘉義 產銷履歷 酪梨

延伸閱讀

萬頭攢動！嘉縣民雄大士爺祭比過年熱鬧 人潮帶來一夜7噸垃圾

首屆酪梨評鑑頒獎...冠軍盼政府助銷 嘉縣竹崎農會農特展吸人潮

台塑嘉縣新港中洋工業區銅箔基板一廠火警 員工疏散無人受困

雲嘉南首次酪梨評鑑競賽揭曉 冠軍得主：樹吃自製3B菌跟酵素長大

相關新聞

林郁婷等奧運好手27日台南見面會 送限量海報

為慶祝我國優秀拳擊選手在巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會明8月27日在南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦見面會及慶功宴，到場...

病蟲害收成不佳...台南蚵農虧很大 下個年度養殖數量減少1000棚

今年2、3月台南安平、南區養殖的牡蠣普遍因病害而大量死亡，蚵農損失慘重，南市農業局漁港所最近完成下一年度飼養棚數調查，登...

全台唯一24小時觀鳥 台灣國際觀鳥馬拉松後天起開放報名

雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦的2024台灣國際觀鳥馬拉松，後天（28日）中午12點起在官網開放報名，是全台唯一24小時...

小強在薯條上爬來爬去！斗六知名飯店驚見蟑螂出沒 雲林衛生局將稽查

民眾日前入住斗六市某知名飯店，隔天到餐廳吃自助式早餐卻發現有許多小蟑螂，雲林縣衛生局將派員稽查；對此，飯店今天表示，事發...

「大收藏嘉」展文創多寶格 嘉市政參加2024文博會…蕭副總統也來參訪

嘉義市政府參加2024台灣文博會，以「文創+1製造所」為號召，以「大收藏嘉」為名，將嘉義市蘊藏的文化創意收攏其中，劃分出...

嘉市府創意推廣舊城木都 看影片答題就能抽獎

為推廣嘉義市在地特色景點與創新旅遊，市府建設處在臉書推出新穎有趣的看影片答題來抽獎活動；活動透過社群平台的廣泛影響力，邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。