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緊鄰屋簷！光電入侵嘉義大埔茄苳村 村民抗議遞陳情書

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿，縣長翁章梁今天接下村民陳情書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿，縣長翁章梁今天接下村民陳情書。記者黃于凡／攝影

嘉義大埔曾文水庫原擬設光電板，後來因地方憂水質影響告吹，光電業者將目光轉向村莊，近年在茄苳村設置10座光電場，未來可能再增加6座，大型光電場入侵村莊，緊鄰屋簷引起村民恐慌，30多名村民今到嘉義縣議會拉布條抗議，向縣長翁章梁遞交陳情書。

縣長翁章梁說，光電業者合法提出申請，縣府依法審查，大埔鄉目前設置4座光電場，還有同意備查6件，申請案駁回6件，遞件檢還12件，撤銷申請2件、備案失效3件、自行放棄3件，光電場不應影響景觀及村民生活，業者需與地方善盡溝通，獲允才會核准申請。

茄苳村長張連進、大埔鄉民代表會副主席劉建聰今天帶著30多名村民到嘉義縣議會臨時會旁聽，議員何子凡、議員莊竣傑臨時會結束後與村民一同陳情，向縣長翁章梁遞交陳情書，村民到議會大廳門口拉起白布條高喊「光電設置請遠離社區、遠離校區」。

村長張連進說，少數村民將土地租借給業者申設光電場，業者只有和地主溝通，多數村民全都不知情，現在多個光電場就設在村莊內，太陽能板緊鄰民宅屋簷，反射光刺眼、又破壞生態，對村民生活造成很大影響，希望停止核准光電業者申請，還給村民正常的居住空間。

何子凡說，大埔鄉設有曾文水庫，畫設水質水源保護區，村莊聚落狹窄、居住土地有限，目前縣府同意備案16座光電場，總面積2萬5098平方公尺，約為60座籃球場面積，未來全部完工將是整片光電海，侵害村民居住環境，希望縣府落實總量管制，提高審查門檻。

莊竣傑說，大埔鄉許多村民移居外地，現在住的人已經不多，最近水庫觀光、沙鍋魚頭逐漸打出知名度，才活絡地方逐漸有遊客，但現在光電場要進入村莊，未來發展一定會受影響，光電場設置距離離村莊、學校太近，希望縣府嚴格審查。

嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿，縣長翁章梁今天接下村民陳情書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿，縣長翁章梁今天接下村民陳情書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿，縣長翁章梁今天接下村民陳情書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿，縣長翁章梁今天接下村民陳情書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿。圖／民眾提供
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿。圖／民眾提供
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿。圖／民眾提供
嘉義縣大埔鄉茄苳村近期新設許多光電場，光電板緊鄰民宅引起村民不滿。圖／民眾提供

嘉義 大埔 曾文水庫

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