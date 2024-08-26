林郁婷等奧運好手27日台南見面會 送限量海報

為慶祝我國優秀拳擊選手在巴黎奧運斬獲1金2銅，中華民國拳擊協會明8月27日在南市福爾摩沙遊艇酒店舉辦見面會及慶功宴，到場前100組民眾，可憑號碼牌與林郁婷、黃筱雯、吳詩儀、陳念琴、賴主恩及甘家葳等好手合照留念，現場發放限量海報提供民眾典藏。

市長黃偉哲表示，為了歡迎奧運英雄，市府團隊全體總動員，希望能把台南熱情帶給參與見面會、慶功宴的選手、教練們。這次慶功宴很特別，有辦理選手見面會，讓選手能夠在激戰後好好放鬆、走出高張力競賽擂台，更能走向民眾，讓民眾都能夠親臨現場、感受出戰奧運選手的溫度。

體育局長陳良乾說，本屆奧運台灣共有6名拳擊選手參賽，包含林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯、賴主恩及甘家葳，代表隊均展現出精湛的實力，拿下1金2銅的好成績，也改寫拳擊代表隊隊史紀錄，歡迎市民朋友歡聚福爾摩沙遊艇酒店。

巴黎奧運拳擊好手來台南，選手見面會定於周二8月27日下午5時30分至6時25分，下午5時開放入場索取號碼牌及海報，地點在安平區福爾摩沙遊艇酒店1樓大廳。