病蟲害收成不佳...台南蚵農虧很大 下個年度養殖數量減少1000棚

今年2、3月台南安平、南區養殖的牡蠣普遍因病害而大量死亡，蚵農損失慘重，南市農業局漁港所最近完成下一年度飼養棚數調查，登記飼養數量7200棚，較去年減少1000棚；蚵農說，近2年來收成率不佳，虧的比賺的多，只好降低飼養量。漁港所希望因量少，降低密度，養殖環境能更佳。

曾文溪南側到二仁溪北側的牡蠣養殖區為台南主要牡蠣產區，最高養殖棚數9000多棚，近年降為8000多坪，但近2、3年來，病蟲害侵害，收成不佳，今年2、3月，安平區、南區更是損失慘重，蚵農說，有7成虧本，2成持平、1成賺錢，由於蚵農虧錢，對養殖棚數趨於保守，今年10月開始的放養期，採減少放養數量措施，統計放養總量約7200棚。

水試所在今年放養期接獲南市府與南市區漁會通報後，採水及牡蠣死亡檢體檢驗，主因是類馬爾太蟲侵害造成。去年台灣牡蠣養殖區的類馬爾太蟲盛行率是2.3%至15.63，其中安平為13.5%，是全國次高，但今年台南最高盛行率是23.3%；並發現牡蠣體內弧菌數相對較高，相對死亡率也高。水試所建議，建立可信度及優良的種苗口袋名單，慎選品質較好的蚵苗、中蚵，以及調整放養期，如中蚵在10至12月養，出清後再購入新苗於1至5月放養，若無法調整，盡量區隔中蚵與新苗的放養位置，不要混養。

漁港所長張順得說，統計今年10月起到明年6月放養季，蚵農登記放養數量是約7200棚，因減少放養棚數，就可降低養殖密度，讓養殖中的牡蠣有更充足的食物，以利生長，市府將定期檢驗水質，協助提升養殖技術，提供更好養殖環境。

不過，也有蚵農認為，依過去經驗，現有的養殖密度並不會影響成長，而是面臨進口蚵的競爭，市場對本產蚵需求量減少，大家加長養殖時間，加上病蟲害侵襲，而造成損失。還剩1個多月，牡蠣養殖季就要開始，希望風調雨順，能有好收成。