影／台灣文博會登場 聯名商品曝光、後天起開放一般民眾參觀

台灣文化創意博覽會首次移師台南，今天在主展區大台南會展中心開幕，這也是首度商展、文化策展同展區。副總統蕭美琴與台南市長黃偉哲代表開箱、參觀「歷年最多700攤商展與各項文創商品」。商展區今明兩天只開放台灣及南韓等國「專業買家」入場，後天起到9月1日開放民眾參觀。

開幕式邀請文化策展團隊「那會按呢」以「寶島百面文化匯聚」為題表演，許多男扮女裝、女扮男裝與中性裝扮舞者上台表演，象徵「台灣的多元、文博會的啟動」，吸引眾人目光、討論。

文化部表示，今年文博會以「寶島百面」為主題，展覽到動態現場表演及互動裝置，除全面展示台灣豐富的文化多樣性與創意創新，更要展現「台灣絕對沒問題的文化自信」。

副總統蕭美琴說，她是「阿琴回台南」、回到小時候成長的故鄉特別開心，台南有許多不變的珍貴文化與歷史。台南今年慶祝4百周年、這歷史當中有許多悲情、苦難，甚至還有壓迫，但也有許多追求進步、努力還有溫暖，而不管先來後到、一代一代的每個人，都參與塑造了豐富的文化。

黃偉哲表示，台南從1624到2024間的400年，見證先民及我們的祖先，還有這一代和未來的下一代，在台灣這塊土地所生養、孕育出來的文化底蘊，除文博會今年10月的台灣設計展也將在台南舉行，這也是具有指標性、文化傳承意義的展覽。今年如此多重大的展會能在台南舉辦，豐富了台南的文化內涵，也讓許多年輕的文創工作者、許多年輕的發想家，能在文博會盡情揮灑。

中華郵政有可愛的波波鴿IP商品，還可現場照相透過AI製作個人化郵票，一卡通推出限量發行的「台灣文博會療癒系角色票卡」，還有出自台南佳里手搖飲料品牌連手新銳插畫家餃貓、小油畫、蛋塔熊妹推出聯名珍奶杯身，要推廣手搖飲文化。Line則聚集所有廣受歡迎的貼圖、強調落地生根台灣10年的成果。