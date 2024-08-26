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台南90歲嬤53年連續捐款逾1300萬 助600單親媽度困境

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右）53年來捐款助人，單親媽媽領到陳楊麗蓉的紅包抱著她致謝，愛心感動與會者。記者謝進盛／攝影
90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右）53年來捐款助人，單親媽媽領到陳楊麗蓉的紅包抱著她致謝，愛心感動與會者。記者謝進盛／攝影

家住台南新營的90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，26歲守寡後撐起丈夫磚窯廠事業，將思念轉化成助人力量，53年來捐1320萬元助608名單親媽度過難關，持續延伸的愛心事蹟令人動容。

寒梅基金會今上午在北台南家扶中心邀請雲嘉南4個家扶中心共20名單親媽媽聚會，陳楊麗蓉捐助60萬元給與會單親媽媽各3萬元，也一起聆聽相互打氣打拚的生活點滴，

北台南家扶中心扶幼主委呂明憲代表四個中心感謝陳楊麗蓉阿嬤善心，特別送上一束鮮花並贈送每位媽媽肉鬆禮盒，同時邀請20位媽媽合切蛋糕，齊聲祝福阿嬤健康滿滿。

不少單親媽媽收下紅包瞬間更給楊麗蓉熱情擁抱，更有人激動眼淚奪眶而出，楊麗蓉也輕拍對方，親暱肢體動作，對彼此關懷，盡在不言中。

90歲陳楊麗蓉老家在下營區，原跟丈夫經營磚窯、水泥瓦工廠，26歲時丈夫病逝，留下她扶養2個幼女，還母兼父職，扛下工廠，她常頂著烈日跟工人一起拌水泥、做屋瓦，民國53年台南白河大地震，災後重建水泥瓦、磚瓦大發利市，她更降價幫助災民，事業也蒸蒸日上。

陳楊麗蓉37歲起，開始年年捐款給孤兒寡母，謝絕外界探詢身分，北台南家扶中心前主任周明泉也曾寫信感謝善行無下文，歷經12年陳楊麗蓉才主動聯繫決定擴大善行。

北台南家扶中心主任李桂平說，陳楊麗蓉53年來共捐出1320萬元，幫助608名寡母，今上午捐贈給與會單親媽媽，也不厭其煩為眾人打氣，「苦日子會過去，天總會光」，短短一句話，感動在場每位人。

43歲住楠西的單親媽媽陳美華，因偏鄉少有就業機會，只能選擇投入季節性的檳榔、餐廳、水果加工打工，收入有限，三個孩子有兩個有語言及智能發展遲緩，增加照顧壓力與困難，陳媽媽用心自製教具與字卡來教導孩子們學習，也常陪伴孩子參與教會活動，孩子們些微的進步成了全家快樂的動力。

來自雲林四湖50歲的王琴芳，擔任工廠作業員，又兼做串蚵殼零工，近年考上駕照，當起計程車司機常載送村內老人就醫及市區辦事，孩子分別都上大學及讀碩士班，更在寒暑假常回家扶中心當義工，感恩舉動給了媽媽最大回饋與欣慰。

43歲單親媽媽陳美華（右）訴說著守寡迄今打拚過程，陳楊麗蓉專注聆聽。記者謝進盛／攝影
43歲單親媽媽陳美華（右）訴說著守寡迄今打拚過程，陳楊麗蓉專注聆聽。記者謝進盛／攝影
90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右）53年來捐款幫助寡母，單親媽媽領到陳楊麗蓉的紅包抱著她致謝，愛心感動與會者。記者謝進盛／攝影
90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉（右）53年來捐款幫助寡母，單親媽媽領到陳楊麗蓉的紅包抱著她致謝，愛心感動與會者。記者謝進盛／攝影
與會單親媽媽及北台南家扶中心準備大蛋糕為陳楊麗蓉慶生、祝福。記者謝進盛／攝影
與會單親媽媽及北台南家扶中心準備大蛋糕為陳楊麗蓉慶生、祝福。記者謝進盛／攝影

台南 家扶中心

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