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台南辦防災攝影比賽 黃偉哲宣傳短片現身衝人氣

中央社／ 台南26日電

台南市政府配合113年國家防災日辦理防災攝影比賽，祭出豐富獎勵，並由台南市長黃偉哲加入活動宣傳短片演出，盼吸引更多民眾發揮創意，以生動活潑方式推廣防災觀念。

黃偉哲今天透過新聞稿指出，天災無法避免，而災害發生當下，政府資源難以第一時間抵達，唯有學習正確防災觀念，發揮自助、互助而後公助精神，才能在災害發生時搶得黃金救援時間，希望大家透過鏡頭創作，結合震災、風災等正確防災知識，以更生動活潑的方式來認識防災、參與防災。

黃偉哲指出，台灣不僅處於環太平洋地震帶，同時位於颱風路徑要衝，曾經歷921地震、0206維冠大樓倒塌等震災，以及莫拉克、凱米等颱風侵襲，災害一旦發生，沒有人能置身事外，而災害防救沒有最好，只有多想多做才能更好。

台南市災害防救辦公室執行秘書王雅禾表示，今年適逢921震災25週年及莫拉克風災15週年，隨著921國家防災日即將到來，市府特別舉辦防災攝影比賽，即日起至9月15日中午12時止徵稿，黃偉哲並親自擔綱演出宣傳短片。

王雅禾指出，這次活動獲行政院列為113年國家防災日主軸辦理項目及相關經費補助，以豐富獎勵邀請民眾發揮創意、上網投稿，活動詳情可上「台南防災大特寫」臉書（Facebook）粉絲專頁查詢。

攝影比賽 黃偉哲

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