快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

台南雨水下水道維護獲肯定 黃偉哲：持續治水建設

中央社／ 台南26日電

台南市政府水利局獲內政部國土管理署113年度雨水下水道維護管理考評優等獎，與台北市、新北市並列，台南市長黃偉哲要求水利局持續治水工作，建設雨水下水道及抽水站。

台南市政府水利局新聞稿指出，內政部國土管理署自民國100年開辦雨水下水道系統訪評，每年度針對各縣市政府雨水下水道系統維護管理進行考核，113年度台南市在競爭激烈直轄市（甲）組脫穎而出，執行績效獲得中央「優等」獎肯定，與台北市、新北市並列。水利局指出，雨水下水道系統年度考評分別針對雨水下水道幹線、抽水站、雨水調節池進「書面」及「實地」訪評，實地訪評由國土管理署抽選2處不同幹線雨水下水道，及至少1座抽水站或調節池進行考核，以無人飛行球進行下水道錄影，並於書面訪評時展示錄影果。

水利局指出，書面訪評部分針對「組織人力」、「預算編列」、「抽水站抽水機組操作維護管理情形」、「雨水調節池清淤及維護管理情形」、「雨水下水道維護管理情形」、「雨水下水道資料庫業務」、「防汛措施」等項目進行全面性綜合評比。

水利局說明，雨水下水道及抽水站建設影響市區排水，台南市幅員廣闊，雨水下水道建設740公里位居全國最長，建設及維護管理尤為不易，台南市仍編列充足預算與專責人力、落實雨水下水道及抽水站維護管理及職安規定，定期辦理下水道檢查及清疏工作。

水利局指出，此次評核前已超前預佈492部移動式抽水機組、完成防汛人員教育訓練及講習等基本工作，及早準備汛期挑戰，且以「智慧防汛展示平台」、「AI辨識下水道缺失」、「抽水站智慧化機組履歷」等創新作為獲得委員青睞。

黃偉哲指出，「優等」是雨水下水道系統維護管理最高榮譽，但「治水沒有最好、只有更好」，已要求市府團隊不要放棄任何可能積淹水的地方，積極建設雨水下水道及抽水站，也要重視既有設施維護管理及防汛作業。

雨水

延伸閱讀

賴清德赴下大道良皇宮揭匾 走前臨時下車與民眾打招呼

影／賴清德台南贈匾說治水 明年編列5百多億對抗氣候變遷

台灣文博會在台南 黃偉哲揭密吉祥物出沒地點

影／「天溝」成防疫死角 台南市公部門帶頭拆269處逾1萬公尺

相關新聞

擴大台南鬧區停車供給 仁德永康3處停車場用地啟動招商

台南仁德、永康等行政區經濟發展快速，住宅與公共建設開發也陸續到位，但停車空間卻時常一位難求，南市府交通局為擴大停車供給、...

台南90歲嬤53年連續捐款逾1300萬 助600單親媽度困境

家住台南新營的90歲寒梅基金會創辦人陳楊麗蓉，26歲守寡後撐起丈夫磚窯廠事業，將思念轉化成助人力量，53年來捐1320萬...

星期評論／去除柳科汙染 才有助焚化爐興建

台南柳營科學園區設焚化爐案，居民不滿柳科園區原本長期空汙、廢水排放，不願再增加汙染源，去年至今強烈抗議多次，辦地方說明會...

台南養蚵 後年起擬禁保麗龍浮具

促進牡蠣養殖朝向友善環境，台南市議會前次定期會連署通過提案，籲請修改南市淺海牡蠣養殖管理自治條例，納入「全面禁用發泡塑膠...

等公車可遮陽了 嘉市增11座候車亭

嘉義市市區公車全面電動化，不過公車站牌不少仍日曬雨淋候車，市府指出，考量站位現地腹地條件，陸續於經國新城、港坪運動公園等...

萬頭攢動！嘉縣民雄大士爺祭比過年熱鬧 人潮帶來一夜7噸垃圾

嘉義縣民雄鄉年度宗教盛事大士爺祭昨天起一連3天，昨晚吸引大批民眾湧入，有人形容熱鬧景象簡直是「前胸貼後背」、「比過年還熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。