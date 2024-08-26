擴大台南鬧區停車供給 仁德永康3處停車場用地啟動招商

台南仁德、永康等行政區經濟發展快速，住宅與公共建設開發也陸續到位，但停車空間卻時常一位難求，南市府交通局為擴大停車供給、盤點用地，選擇仁德停4、永康停9、永康停6等3處停車場用地，啟動民間招商，共同投資建設立體多目標停車場，增加停車供給。

台南市長黃偉哲表示，台南目前透過前瞻基礎建設計畫闢建的立體停車場共有13座，而仁德停4、永康停9、永康停6停車場用地，皆有良好區位與面積，加上地方發展漸趨成熟，希望藉由引進民間參與立體多目標停車場，擴大停車供給外，也引入多目標使用的不同業種，形塑完整的生活機能與公共服務。

交通局說明，本次列入招商的範圍包括未來捷運藍線行經的仁德停4，位於仁德區文心文孝路口，周邊已有超過2000戶住宅；位於永康東橋重劃區與永康砲校創意園區中間的永康停9，後續將有永康段鐵路地下化與通勤站設立，且目前已有4000戶的住宅規模；鄰近平實轉運站的永康停6，除平實重劃區與精忠二村都市更新區外，距離捷運藍線與綠線交會處僅500公尺，停車需求高，具有高度發展潛力。

交通局長王銘德提到，停車場用地的優勢在於有較高的建蔽容積率，多目標使用業種有利於民間投資運用，可創造除停車場收費以外的附屬事業財源；透過本次招商說明會蒐集投資人的意向與各項建議，也作為未來修正政策公告招商條件的依據，使未來招商作業更為順遂。