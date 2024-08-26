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等公車可遮陽了 嘉市增11座候車亭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義市市區公車全面電動化，不過公車站牌不少仍日曬雨淋候車，市府指出，考量站位現地腹地條件，陸續於經國新城、港坪運動公園等11處站位新設「簡易式候車亭」，能遮風避雨，且有到站時間顯示器減低候車焦慮，會持續盤點候車亭建置站位。有市民稱讚，「大熱天確實能遮陽」。

市府交通處表示，目前嘉市88個市區公車站，以每站都有雙向站牌，需要約170座候車亭，包含此次11個簡易式候車亭，市府目前設58座、加上公路局等所設的總計有80座。

交通處長許啟明說，候車亭設置要考量站位現地腹地條件，容易受限，因地制宜配合改良為簡易式候車亭型式，也可依現地人行道寬度調整設置方向，例如在人行道空間較小的站位，設反向式候車亭，可不影響人行空間。

有民眾認為簡易候車亭光潔明亮，並設公車到站顯示器，提供即時公車到站時間很清楚，雖然反向式候車亭屋頂只有一小片，要完全遮雨很難，不過在大熱天確實能起到遮陽作用。交通處指出，未來配合各地需求並盤點候車設施可再優化的站位，評估布建候車亭、候車座椅等相關設施可行性。

市長黃敏惠表示，市區公車中山幹線、忠孝新民幹線、光林我嘉線是全國第1個市區公車100%汰換為電動公車縣市，並且輔以幸福巴士服務道路狹小公車不易行駛以及市郊等區域，再由公共自行車提供最後一哩路的服務。

人行道 公車 電動

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